Ahudududa hasat bereketli başladı - Son Dakika

18 AĞUSTOS 2021

BASIN BÜLTENİ

Ahudududa hasat bereketli başladı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kırsalda kalkınmayı sağlamak ve nitelikli ürünleri çiftçiyle buluşturmak amacıyla Tarım AŞ marifetiyle yürüttüğü 'Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi'nde yeni dönem ahududu hasadı başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın tarımda ciddi bir potansiyeli olduğunu, bunu hamasi nutuklarla değil, icraatla ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Kırsal Hizmet Dairesi ve TARIM AŞ, aracılığıyla sağladığı desteklerle toprak bereketleniyor, çiftçinin yüzü gülüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı katkılarla yüksek verimli fide ve fidanlarla üretimde verimlilik artarken, farklı ilçelerde yapılan biber, yaban mersini, çörek otu ve siyez buğdayı hasatlarından sonra şimdi de Kestel ilçesinde ahududu hasadı bereketli başladı. Kestel'de ahududu üretiminin yoğun yapıldığı Kozluören Mahallesi'ndeki hasat törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri Atilla Ödünç ve Zafer Işık, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Tarım İl Müdürü Hamit Aygül, Uludağ İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, Kozluören Koopertifi Başkanı Hüseyin Özdeş, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Kalıcı hamleler yapmamız lazım

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada, Bursa'nın bereketli bir şehir olduğunu, tarım alanında daha kalıcı hamleler yapacaklarını söyledi. Birçok farklı yerde, farklı ürünlerin hasatlarını yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, " Yenişehir'de biber hasadı yaptık. İnegöl'de yaban mersini hasadı yaptık. Keles'te çörekotu ve siyez buğdayının hasadını yaptık. Şimdi ahududu için Kestel'deyiz. Bir başka hasat için başka yerde olacağız. Allah'a hamd olsun. Cenab-ı Allah bu şehre vermiş de vermiş. O kadar güzellikler nasip etmiş ki kıymetini kadrini bilmek gerekir. Daha çılgın projelere imza atıp, daha da kalıcı hamleler yapmamız lazım. Bu işin iki yılda geldiği noktalara hep beraber şahit olduk" dedi.

Ciddi potansiyelimiz var

Tarımın olmazsa olmaz konulardan biri olduğuna değinen Başkan Aktaş, " Türkiye'nin ve Bursa'nın tarımda ciddi bir potansiyeli var. Bunu hamasi nutuklarla değil, icraatla ortaya koymamız lazım. Eksiklikler, aksaklıklar olabilir. Ne iş yaparsak yapalım, kaliteli iş yapmak zorundayız. Mazeretlerin arkasına sığınmaya gerek yok. Biz kendimizi geliştireceğiz, toprağımızı tanıyacağız, yapacağımız işi bileceğiz. Çok çalışacağız, çalıştığımız oradan da göreceksiniz Allah bize fazla fazla verecek. Şükürler olsun biz ahududu ve yaban mersini başta olmak üzere birçok ürünle alakalı çok ciddi mesafeler alıyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerde ciddi bir hayat var" diye konuştu.

Alım garantili projeler yolda

Tarım AŞ. 'nin sadece tarımda değil hayvancılık alanında da faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü belirten Başkan Aktaş, tarım faaliyetlerine ciddi şekilde sarılmak gerektiğini belirtti. Alım garantili destekleri de başlatacaklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Tarım AŞ'nin hayvancılıkla alakalı destekleri var. Şimdi gübre desteklerine de başlıyoruz. Ürün alım garantili işler yapacağız. Hızla tarımdan kaçınılan bu dönemde bizim dört elle bu konuya sarılmamız lazım. Biz tarım ihracatımızı geçen yıldan itibaren 60 - 70 milyon civarında arttırdık. Bu rakamlar az. Milyar dolarları bulacak potansiyelimiz var. Sanayi olacak ama biz nitelikli, katma değeri yüksek sanayi yapacağız. Fasonculuk yapmayacağız artık. İHA'ları, SİHA'ları konuşacağız, teknolojik ürünleri konuşacağız, tekstilde de akıllı tekstili yapacağız. Ama biz tarımda daha kurumsal adımlar atmalı ve bu rakamları acilen yükseltmeliyiz. Elimizde bir altın var, bu altına hep beraber sahip çıkmalıyız. Türkiye'ye ve dünyaya ilan ediyoruz. Bizim bu konuda hedeflerimiz var, çalışmalarımız var. Çok daha iyilerine imza atacağız ve inşallah rakamlarımız itibariyle tarımda da hak ettiğimiz yere inşallah en kısa zamanda ulaşacağız. Bu işte emek veren, destek veren, katkı veren, herkese ama her şeyden öte eli öpülesi üreticilerimize, alın terini, heyecanını, duasını, gayretini sarf eden üreticilerimize yürekten teşekkür ederim" dedi.

Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ise, Bursa'da tarım alanında Büyükşehir Belediyesi'nin önemli projeleri olduğunu ve önemli işler ortaya koyduğunu vurguladı.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da bu yılki ahududu hasadının rekoltesinin düşük olmasına rağmen gelirinin arttığını vurguladı. Ahududu'nun Türkiye'deki merkezinin Kestel olduğunu ifade eden Tanır, önümüzdeki senelerde bu rakamın daha da artacağına dikkat çekerek, arttırılan fidan kontenjan sayısı ve destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

Tarım İl Müdürü Hamit Aygül ise ahududu üretimiyle alakalı istatiksel verileri paylaşarak, Türkiye'de üretilen 5445 ton ahududu üretiminin 5323 tonluk kısmının Bursa'da üretildiğinin bilgisini aktardı.

Uludağ İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Senih Yazgan da yurtdışında katıldıkları tüm fuarlarda ahududuna büyük bir ilgi olduğunu belirterek, bu alana daha fazla yoğunlaşmak gerektiğine dikkat çekti.

Törenin ardından protokol üyeleri ve katılımcılar bahçede ürün toplama etkinliğine katıldı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI