Son Dakika Haberleri: Ahududu kalitesi Büyükşehir'le artıyor
Son Dakika Güncel Ahududu kalitesi Büyükşehir'le artıyor

Ahududu kalitesi Büyükşehir'le artıyor

14 dakika önce

Bursa'da ihracata yönelik üretim yapılması hedefiyle Tarım A.Ş. aracılığıyla 'Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi'ni hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da dünya pazarlarına polka cinsi ahududu fidanlarını aracısız bir şekilde çiftçilerle buluşturuyor.

Ahududu kalitesi Büyükşehir'le artıyor, System.String[]

Bursa'da kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle yüksek verimli hayvan ırklarının teminini, kaliteli fide, fidan ve tohumluk dağıtımı, ekipman destekleri başta olmak üzere her alanda çiftçilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'deki ahududu üretiminin yüzde 96'sını gerçekleştiren Bursa'nın bu alanda ihracata yönelmesi hedefiyle Tarım A.Ş. aracılığıyla 'Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi'ni uygulamaya almıştı.

Proje kapsamında ahududu yetiştiricilerini eğitim için Bosna Hersek'e götüren Büyükşehir Belediyesi, aroması, dayanıklılığı ve lezzeti ile ihracata en uygun cins olan 'polka' cinci ahududunu Bosna Hersek'ten ithal ederek, doku kültür laboratuvarlarında çoğaltarak geçtiğimiz Mart ayında üreticilere yüksek verimli ahududu fidelerini dağıtmıştı. Tarım A.Ş. projesi kapsamında, ahududu yetiştiriciliği konusunda eğitim alan, ardından Bosna Hersek'e gidip verimli üretim tekniklerini yerinde gören Bursalı çiftçiler, Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı fidanlardan ilk meyveleri toplamanın mutluluğunu yaşamıştı.

Bosna - Hersek, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:21 Kaynak: Bültenler
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