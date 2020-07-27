Ahududu'nun yüzde 96.7'si Bursa'dan - Son Dakika

Ahududu'nun yüzde 96.7'si Bursa'dan

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kırsalda kalkınmayı sağlamak ve nitelikli ürünleri çiftçiyle buluşturmak amacıyla Tarım AŞ marifetiyle yürüttüğü 'Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi'nde yeni dönem ahududu hasadı başladı.

Ahududu'nun yüzde 96.7'si Bursa'dan, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kırsalda kalkınmayı sağlamak ve nitelikli ürünleri çiftçiyle buluşturmak amacıyla Tarım AŞ marifetiyle yürüttüğü 'Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi'nde yeni dönem ahududu hasadı başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye'nin 6 bin ton olan ahududu rekoltesinin yüzde 96.7'sinin Bursa'da üretildiğini hatırlatarak, birkaç yılda bu rakamı 30 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'deki ahududu üretiminin yüzde 96.7'sini gerçekleştiren Bursa'nın bu alanda ihracata yönelmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi'nin, Tarım A.Ş. aracılığıyla başlattığı 'Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi'nde yeni dönem ahududu hasadı yapıldı. Proje kapsamında ahududu yetiştiricilerini eğitim için Bosna Hersek'e götüren Büyükşehir Belediyesi, aroması, dayanıklılığı ve lezzeti ile ihracata en uygun cins olan 'polka' cinsi ahududuyu Bosna Hersek'ten ithal ederek, doku kültür laboratuvarlarında çoğaltmış ve üreticilere yüksek verimli ahududu fidelerini dağıtmıştı. Tarım A.Ş. projesi kapsamında, ahududu yetiştiriciliği konusunda eğitim alan, ardından Bosna Hersek'e gidip verimli üretim tekniklerini yerinde gören Bursalı çiftçiler, Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı fidanlardan meyvelerini bu yıl da toplamaya başladı.

Kestel ilçesi Kozluören köyündeki ahududu hasat törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, Zafer Işık, Ahmet Kılıç, Atilla Ödünç, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Meclis üyeleri, muhtarlar ve üreticiler katıldı. Köylüler tarafından hazırlanan yöresel ve ahududu ile yapılan ürünler misafirlere ikram edildi. Ahududu kullanılarak yapılan ürünleri tek tek inceleyen Başkan Aktaş, vatandaşlarla sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra beraberindekilerle birlikte ahududu tarlasına geçen Başkan Aktaş, yetiştirilen ürünleri dalından toplayarak yılın ilk hasadını yaptı.

"Ahududu'nun yüzde 96.7'si Bursa'dan"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sanayi, üretim ve ihracat şehri olan Bursa'nın aynı zamanda bir tarım şehri olduğunu hatırlattı. Bu özelliğini vurgulanması adına şehirde planlamanın çok iyi yapılması gerektiğini söyleyen Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin sürecin desteklenmesi, geliştirilmesi ve üreticilere katkı verilmesi için elinden geleni yaptığını belirtti. Bursa'nın tarım şehri vurgusunu güçlü altyapı ve rakamlarla desteklemek istediklerini anlatan Başkan Aktaş, "Özellikle ahududu, yaban mersini, goji berry, aronya, çilek ve lavanta gibi özellik arz eden ürünlerle alakalı destekler vermeye çalışıyoruz. Yaygınlaşmasını istiyoruz. 6 bin ton Türkiye'nin ahududu rekoltesi var. Bunun yüzde 96.7'si yani tamamına yakını Bursa'da üretiliyor. Fakat işin ilginç tarafı 30 bin ton da ahududu ithal eden bir ülkeyiz. Yaklaşık 2.4 Euro'dan baktığınızda 72 milyon Euro'luk bir ithalat demektir. Cari açığımızı ahududuyla bile bir miktar kapatabiliriz. Dünyadaki üretimde Rusya, Meksika, Sırbistan, Amerika, Polonya ilk sırada gelmektedir. 8. sıradaki Bosna Hersek'te yaklaşık 30 bin ton üretim yapılıyor. İthalatımızın çoğunu Sırbistan ve Bosna Hersek'ten yapıyoruz" dedi.

"150 bin fidan dağıtılacak"

Bursa'da ilk 1988 yılında ahududu ile alakalı meyvelerin alınmaya çalışıldığını, cinsinden ötürü çok sürdürülebilir olmadığını dile getiren Başkan Aktaş, 2018 yılında daha kaliteli ve verimli üretim için Bosna Hersek gezisi düzenlediklerini ve 'polka' ve 'oktavia' gibi dayanıklı türleri şehre getirerek bahçeler kurduklarını anlattı. Bir dekardan 700-800 kilo alınan ürünlerin artık 2 tona kadar çıkartıldığını vurgulayan Başkan Aktaş, "Bu bahar 125 bin fidan vermiştik. Güz döneminde 150 bin fidan daha vereceğiz. Özellikle ahududu ve yaban mersini ile alakalı bu rakamları yükseltmemiz gerekiyor. Fidan maliyetlerinin yüzde 50'sini sübvanse ediyoruz. Kalan yüzde 50'sini ise 2 yılda 2 taksit olarak hasattan hasada alıyoruz. Köyden kente göçü engellemek adına bu tür destekleri verdiğimiz gibi kırsalda ulaşımı ve sosyal hayatı da kolaylaştırıyoruz. İlk hedefimiz üretimi 10 bin tona, daha sonra 30 bin tona çıkarmak. Önümüzdeki yıllarda fidan sayısını ciddi şekilde arttırmayı hedefliyoruz. Mevcut pazarın geliştirilmesi için de çalışmalar yapıyoruz. Hedefimize ulaştığınızda üretimin ekonomiye ürün bazlı direkt katkısı yaklaşık olarak 150 milyon TL olacak. Daha sonra ise ithalatın önüne geçmekle beraber yaklaşık 600 milyon TL'lik bir rakamı gerçekleştirmek mümkün" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a son Bursa ziyaretinde ahududu ve yaban mersini ikram ettiklerini ve üretim hakkında bilgi verdiklerini söyleyen Başkan Aktaş, savunma sanayi, uzay teknolojileri kadar tarımda yapılan çalışmaların da değerli olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiğini açıkladı. Doğru adımlarla üretimi teşvik etmeye ve yeni pazarlar bulmaya devam edeceklerini belirten Başkan Aktaş, yüksek teknoloji, İHA, SİHA ve otomotiv üreten Türkiye ve Bursa'nın güçlü tarım altyapısına da sahip olmasını arzuladıklarını dile getirdi. Projeye destek olan ve alın terini ortaya koyan herkese teşekkür eden Başkan Aktaş, "Bereketli Bursa topraklarının çok önemli tarım altyapısı var. Ahududu, yaban mersini, çilek, zeytin, incir gibi çok güçlü kalemlerimiz var. Bunları daha da geliştirerek dünya genelinde tanınır hale getirmek ve katma değer haline getirmek en önemli vazifemizdir. Bu manada potansiyelimizin tamamını kullanmak zorundayız. Toprakla irtibatını kesmeyen, üreten, Türkiye'ye katkı sağlayan, bir yıl boyunca sabırla çalışarak emeklerinin karşılığı toplayan tüm üreticilerimizi tebrik ediyorum. Rabbim inşallah bereketini arttırsın" dedi.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ise, projenin hayata geçirilmesinde emekleri bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ve Tarım AŞ'ye teşekkür etti. Ahududu rekoltesinin yüzde 50'den fazlasının Kestel'de üretildiğini söyleyen Tanır, mevcut fidelerin artık yeni gelişen fidelerle değiştirilerek üretimin attırılması gerektiğini dile getirdi. Tanır, ahududu ile birlikte yaban mersini ve aronya gibi ürünlerle bölgenin desteklenmesini istedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, ahududu hasadının şehre ve ülkeye bereket getirmesini temenni etti. Ahududunun gıdadan sağlık sektörüne kadar birçok alanda kullanıldığını söyleyen Ödünç, projenin başlatılmasında ve geliştirilmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediyesi'ne ve Tarım AŞ'ye teşekkür etti. Ödünç, hasadın üreticilere de hayırlı olmasını diledi. - BURSA

Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 03:01

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ahududu'nun yüzde 96.7'si Bursa'dan - Son Dakika Ekonomi

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