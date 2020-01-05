Ahvaz'da süleymani için cenaze töreni - Son Dakika
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Ahvaz'da süleymani için cenaze töreni

6 saat önce

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran'ın Ahvaz kentinde cenaze töreni düzenleniyor.

Ahvaz'da Süleymani için cenaze töreni

İran, (DHA)- ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran'ın Ahvaz kentinde cenaze töreni düzenleniyor.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi, İran'ın Ahvaz kentine getirildi. Binlerce kişi sokaklara dökülerek, 'ABD'ye ölüm' sloganları atıyor ve intikam için bağırıyor. Süleymani'nin cenazesi, Ahvaz'da düzenlenen töreninin ardından Kirman'a gönderilecek.

Ahvaz'da süleymani için cenaze töreni

Devrim Muhafızları, Kudüs, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:56 Kaynak: DHA
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