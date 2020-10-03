Aias Aosman, Fürth yolunda

Adana Demirsporlu Aias Aosman, Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Greuther Fürth'e transfer oluyor.

Adana ekibinde kadro dışı bırakılan Aosman yeniden Almanya yolunda. Daha önce Almanya'da Regensburg, Dresden gibi takımlarda forma giyen 25 yaşındaki Suriyeli orta saha, Greuther Fürth ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon TFF 1'inci Lig'de Adana Demirspor formasıyla 29 maça çıkan Aosman, 8 gol atıp, 3 de asist yaptı.Şu anda Almanya'da bulunan oyuncunun, hafta içinde yeni takımıyla sözleşme imzalaması bekleniyor.