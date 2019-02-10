Aıba Yönetim Kurulu, İstanbul'da Toplandı

Uluslararası Boks Birliği (AIBA) Yönetim Kurulu Toplantısı İstanbul'da yapıldı.

Uluslararası Boks Birliği (AIBA) Yönetim Kurulu Toplantısı İstanbul'da yapıldı.



Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8 ve 9 Şubat tarihlerinde WOW İstanbul Otel'de gerçekleştirilen toplantıda AIBA Başkanı Gafur Rahimov ve AIBA Yönetim Kurulu'nun Türk üyesi Eyüp Gözgeç de yer aldı.



Toplantıda, boksun gelişimi için birçok kural değişikliği yapıldığı, bu değişikliklerin içeriklerinin yakın zamanda AIBA ve Türkiye Boks Federasyonunun resmi internet sitelerinden açıklanacağı duyuruldu. Ayrıca, 2020 Olimpiyat Elemeleri ve kota müsabakalarıyla ilgili görüşmeler de yapıldığı aktarıldı.



AIBA Yönetim Kurulu'nun bir sonraki toplantısının 2020 yılı ocak ayında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacağı açıklandı.

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