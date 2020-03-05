AİBPA 7. Meclis Başkanları Zirvesi iptal edildi - Son Dakika
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AİBPA 7. Meclis Başkanları Zirvesi iptal edildi

6 saat önce

Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi'nin (AİBPA) 7. Meclis Başkanları Zirvesi ve 16. Genel Kurulu iptal edildi.

AİBPA 7. Meclis Başkanları Zirvesi iptal edildi, System.String[]

Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi'nin (AİBPA) 7. Meclis Başkanları Zirvesi ve 16. Genel Kurulu iptal edildi.


Türkiye'nin dönem başkanı olduğu, 43 üye ülkeden meclis başkanları ve parlamenter heyetler ile gözlemci üyelerin katılacağı Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi'nin (AİBPA) 7. Meclis Başkanları Zirvesi ve 16. Genel Kurulu'nun, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde 7- 8 Mart'ta Antalya gerçekleştirilecekti. AİBPA'nın iptal edildiği açıklandı.


Antalya Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "TBMM Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde 7-8 Mart 2020 tarihleri arasında Sueno Otel Deluxe Belek'te gerçekleştirileceği duyurulan Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) toplantıları iptal edilmiştir" denildi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:56 Kaynak: İHA
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