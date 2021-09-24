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AİÇÜ, Ağrı Dağı Tenis Turnuvasına ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

AİÇÜ, Ağrı Dağı Tenis Turnuvasına ev sahipliği yapıyor

24.09.2021 18:04
AİÇÜ, Ağrı Dağı Tenis Turnuvasına ev sahipliği yapıyor, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ağrı Dağı Tenis Turnuvası başladı.

AİÇÜ ev sahipliğinde, Ağrı Valiliği, Ağrı Belediyesi, Türkiye Tenis Federasyonu ve paydaş kuruluşların katkıları ile gerçekleştirilen Ağrı Dağı Tenis Turnuvası, üniversitenin uluslararası nitelikli tenis kortlarında başladı. Turnuvanın açılışına Ağrı Valisi Dr. Osman VAROL, AK Parti Ağrı Milletvekili Sayın Ekrem ÇELEBİ, Ağrı Belediye Başkanı Savcı SAYAN, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz DURMUŞ, il protokol üyeleri ve sporcular katıldı. 23-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan turnuvada 23 ilden 44'ü kız toplam 137 sporcu mücadele edecek.

Ağrı Dağı Turnuvası'nın açılış töreninde konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, fiziki yapılaşması, akademik alandaki yükselişi ve sportif alt yapısı ile dikkat çeken üniversitede yine ulusal bir sportif faaliyete ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi. Prof. Dr. KARABULUT, "Üniversitemiz tenis kortlarından üniversitemiz çalışanları, öğrencilerimiz ve Ağrılı hemşehrilerimiz aktif bir şekilde faydalanmaktadır. Spor Bilimleri Fakültemiz 'de tenis dersleri seçmeli ve uzmanlık dersleri olarak verilmekte ve her yıl yaklaşık 20 öğrencimiz tenis uzmanlık mezunu olmaktadır. Her yıl yapılan Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonalarında sporcu öğrencilerimiz üniversitemizi tenis branşında temsil etmektedir. Ayrıca; her yıl yapılan bahar şenlikleri kapsamında üniversitemizin bütün birimlerindeki öğrencilerimiz ilgili turnuvaya katılarak tenis sporunu tanıma ve yaşama şansına sahip olmaktadır" diye konuştu.

Prof. Dr. KARABULUT sevgili genç sporcuların hayal kurmalarını, bu kortlardan olimpiyatlara katılabileceklerini, bunun için azimle çalışmalarını tavsiye ederek, " Muhammet Ali'nin dediği gibi 'Hayal gücü olmayan insanın kanatları yoktur.' Bu duygularla hepinize başarılar diliyorum" dedi.

AİÇÜ, Ağrı Dağı Tenis Turnuvasına ev sahipliği yapıyor

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel AİÇÜ, Ağrı Dağı Tenis Turnuvasına ev sahipliği yapıyor - Son Dakika


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