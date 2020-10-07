AİÇÜ bilimsel yayın sıralamasında 55. sırada yer aldı - Son Dakika

AİÇÜ bilimsel yayın sıralamasında 55. sırada yer aldı

07.10.2020 12:46
AİÇÜ bilimsel yayın sıralamasında 55. sırada yer aldı, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, University Ranking by Academic Performans Araştırma Laboratuvarı tarafından açıklanan 2020-2021 Yılı Türkiye Sıralamaları arasında 6 basamak yükselerek 95 üniversite arasında 55. sıraya çıktı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, University Ranking by Academic Performans Araştırma Laboratuvarı tarafından açıklanan 2020-2021 Yılı Türkiye Sıralamaları arasında 6 basamak yükselerek 95 üniversite arasında 55. sıraya çıktı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin, 2020-2021 Yılı Türkiye Sıralamaları arasında yer alan 2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler kategorisinde 6 basamak yükselerek 95 üniversite arasında 55. sıraya çıktığı için mutluluk duyduklarını söyleyen AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, dört yıl gibi kısa bir zamanda akademik başarı puanı son sıralarda olan Üniversiteyi 55. sıraya çıkardıklarını belirtti.

'Doğudan yükselen ışık' parolası ile çıktığı yolda bilimi sevgi ile bütünleştiren AİÇÜ'de akademik çalışmalardaki artış başarıyı da beraberinde getirdiğini söyleyen Rektör Abdulhalik Karabulut üniversitenin, beş başlıkta yapılan değerlendirme sonucunda ulaşılan 304.72 puanla Tüm Üniversiteler Genel Sıralamasında 166 üniversite arasında 119'uncu sırada yer aldığını, Devlet Üniversiteleri Sıralamasında ise 110 üniversite arasında 94'üncü olduğuna dikkat çekti.

URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından makale puanı, atıf puanı, bilimsel doküman puanı, doktora puanı ve öğretim üyesi/ öğrenci puanı kategorileri verilerine göre yapılan 2020-2021 Yılı Türkiye Sıralamaları arasındaki 2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler kategorisinde 2016-2017 döneminde 92.72 puanla 54 üniversite arasında son sırada yer alan AİÇÜ, dört yıl gibi kısa bir zaman içerisinde bilimsel yayın puanını artırarak 2020-2021 döneminde 304.72 puanla 95 üniversite arasında 55. sıraya yükseldi.

Öte yandan üniversite, bilimsel çalışmalarda önemli bir parametre olan Makale Puanı kategorisinde 86,81 puanla 166 üniversite arasında 96'ncı, 97.42 Atıf Puanı kategorisinde 166 üniversite arasında 94'üncü sırada yer aldı.

"Bilimin sevgi ile bütünleştiği üniversite" ilkesinden hareketle örnek fiziki yapılaşma, kültürel ve sosyal imkanlar ile öğrenciler tarafından tercih edilen eğitim kurumları içerisinde ilk sıralarda yer alan üniversitenin akademik yayın oranları ile de ön plana çıktığını belirten AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, "Üniversite olarak bilim insanlarına her konuda verdiğimiz desteğin yanı sıra IC Vakfı'nın da katkıları ile üniversitemizin bilim dünyasındaki yükselişi artarak devam etmektedir. Bilim çıtasını her geçen gün daha da yukarıya taşıyan tüm akademisyenlerimize, üniversitemiz ailesine yaşattıkları bu gurur için teşekkür ediyorum" dedi. - AĞRI

AİÇÜ bilimsel yayın sıralamasında 55. sırada yer aldı
AİÇÜ bilimsel yayın sıralamasında 55. sırada yer aldı
AİÇÜ bilimsel yayın sıralamasında 55. sırada yer aldı

Üniversite, araştırma, Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AİÇÜ bilimsel yayın sıralamasında 55. sırada yer aldı - Son Dakika

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