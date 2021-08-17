Üye Girişi
AİÇÜ Danışma Kurulu İstişare Toplantısı yapıldı - Son Dakika

AİÇÜ Danışma Kurulu İstişare Toplantısı yapıldı

17.08.2021 17:04
AİÇÜ Danışma Kurulu İstişare Toplantısı yapıldı, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) dördüncü Danışma Kurulu İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

AİÇÜ Konukevi'nde gerçekleştirilen Danışma Kurulu İstişare Toplantısı'na Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve Danışma Kurulu üyeleri katıldı.

AİÇÜ ve şehrin öncelikleri hakkında bilgi alışverişinde bulunulan toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 'Doğudan yükselen ışık' parolası ile çıkılan yolda ülkemizin yarınları olan gençleri 'Bilimin Sevgi ile Bütünleştiği Üniversite' anlayışıyla yetiştirdiklerini söyledi.

Üniversitede yürütülen çalışmalar ve gelecek planlamaları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Karabulut, "Üniversitemiz 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde yüzde 97'lik öğrenci tercih edilirlik oranına ulaşılarak, üniversiteler arasında öğrenci doluluk oranı bakımında ilk sıralarda yer aldı. Ülkemizin her şehrinden ve 18 ülkeden 13 bin 248 öğrencinin öğrenimini sürdüğü üniversitemiz bu sene lisans ve önlisans için verilen 3. 453 yurt içi ve 798 yurt dışı kontenjanının yanı sıra lisansüstü yerleşecek 450 öğrenci ile birlikte toplamda 4701 öğrencilerimizle sayısını daha da artırmış olacaktır. Böylelikle tercih edilebilirlik oranımız 2021-2022 eğitim öğretim döneminde de ilk sıralarda yer alacaktır" diye konuştu.

Prof. Dr. Karabulut, "Ülke ve bölge üniversiteleri arasında önemli bir yere sahip olan Üniversitemizde bilimsel, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda yaşanan gelişmeler, Doğu'nun Serhat ili Ağrı'nın gelişimine de katkı sağlamaktadır. Ağrı'nın turizm, sağlık, tarım ve hayvancılık gibi birçok alandaki gelişimi noktasında kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle birlikte yürütülen çalışmalara Üniversite olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Savcı Sayan, Osman Varol, Üniversite, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel AİÇÜ Danışma Kurulu İstişare Toplantısı yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kabil'den kaçarken çektiği görüntüler olay olan Afgan yönetmen Sahraa Karimi'den Türkiye'ye teşekkür: Acil olarak devreye girildi 18:15 Kabil'den kaçarken çektiği görüntüler olay olan Afgan yönetmen Sahraa Karimi'den Türkiye'ye teşekkür: Acil olarak devreye girildi Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık 17:52 Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık Ahmet Çakar'dan olay yaratacak sözler: Fatih Terim yaşından başından utan, karton bile değil fiberglass imparatorsun 17:42 Ahmet Çakar'dan olay yaratacak sözler: Fatih Terim yaşından başından utan, karton bile değil fiberglass imparatorsun
Ani kararla mühendisliği bırakıp meyve çekirdekli yastık üretmeye başladı! Şimdi siparişlere yetişemiyor 17:22 Ani kararla mühendisliği bırakıp meyve çekirdekli yastık üretmeye başladı! Şimdi siparişlere yetişemiyor Sarı-Kırmızılı futbolcular Kerem'in yanında saf tuttu! Marcao'nun saldırdığı Halil'den de destek geldi 17:10 Sarı-Kırmızılı futbolcular Kerem'in yanında saf tuttu! Marcao'nun saldırdığı Halil'den de destek geldi Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti 16:47 Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti
Kerem'e saldırı sonrası soyunma odasına ve takım otobüsüne alınmayan Marcao nasıl döndü? İşte yolculuğun perde arkası 16:20 Kerem'e saldırı sonrası soyunma odasına ve takım otobüsüne alınmayan Marcao nasıl döndü? İşte yolculuğun perde arkası ABD'nin Afganistan'a gönderdiği uçakta dikkat çeken kare: Her köpeğe bir koltuk 15:53 ABD'nin Afganistan'a gönderdiği uçakta dikkat çeken kare: Her köpeğe bir koltuk

Son Dakika Haberleri
18:22 Son Dakika! Taliban'dan ilk basın toplantısında açıklamalar: Bize karşı savaşan herkes affedilecek, kimse öldürülmeyecek
18:14 Kabil'den kaçarken çektiği görüntüler olay olan Afgan yönetmen Sahraa Karimi'den Türkiye'ye teşekkür: Acil olarak devreye girildi
18:11 Avrupa'da son düzlükte olan temsilcilerimizin maçları şifresiz kanallarda
17:52 Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık
17:46 Bozkurt'ta 9 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın müteahhidi İstanbul'da gözaltına alındı
17:42 Ahmet Çakar'dan olay yaratacak sözler: Fatih Terim yaşından başından utan, karton bile değil fiberglass imparatorsun
17:10 Sarı-Kırmızılı futbolcular Kerem'in yanında saf tuttu! Marcao'nun saldırdığı Halil'den de destek geldi
17:03 Kendisiyle sevgili olmak istemeyen Bensu Narlı'yı öldüren Serhat Kantaş'tan akıllara durgunluk veren plan: Kızı su almaya gönderip tüfeği çıkarmış
16:28 Afgan gazeteci NATO Genel Sekreteri'ne yalvardı! Canlı yayın sırasında: Ne olur Taliban'ı tanımayın
16:19 Kerem'e saldırı sonrası soyunma odasına ve takım otobüsüne alınmayan Marcao nasıl döndü? İşte yolculuğun perde arkası
Son Dakika! Taliban'dan ilk basın toplantısında açıklamalar: Bize karşı savaşan herkes affedilecek, kimse öldürülmeyecek Son Dakika! Taliban'dan ilk basın toplantısında açıklamalar: Bize karşı savaşan herkes affedilecek, kimse öldürülmeyecek         
18:22
Avrupa'da son düzlükte olan temsilcilerimizin maçları şifresiz kanallarda Avrupa'da son düzlükte olan temsilcilerimizin maçları şifresiz kanallarda         
18:12
Sel sularına kapılan vatandaş can havliyle kurtulmaya çalışırken anbean görüntülendi Sel sularına kapılan vatandaş can havliyle kurtulmaya çalışırken anbean görüntülendi         
17:45
Türk savunma sanayisinde önemli adım! Yerli motor için tarih 2020 olarak netleşti Türk savunma sanayisinde önemli adım! Yerli motor için tarih 2020 olarak netleşti         
17:37
Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken anlar! Telefonu eline alan canlı yayın yaptı Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken anlar! Telefonu eline alan canlı yayın yaptı         
17:12
Kendisiyle sevgili olmak istemeyen Bensu Narlı'yı öldüren Serhat Kantaş'tan akıllara durgunluk veren plan: Kızı su almaya gönderip tüfeği çıkarmış Kendisiyle sevgili olmak istemeyen Bensu Narlı'yı öldüren Serhat Kantaş'tan akıllara durgunluk veren plan: Kızı su almaya gönderip tüfeği çıkarmış         
17:04
Afgan gazeteci NATO Genel Sekreteri'ne yalvardı! Canlı yayın sırasında: Ne olur Taliban'ı tanımayın Afgan gazeteci NATO Genel Sekreteri'ne yalvardı! Canlı yayın sırasında: Ne olur Taliban'ı tanımayın         
16:28
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak         
16:14
Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı         
15:17
Tartıştığı adamın yüzüne tüküren arkadaşı Irmak Arıcı hakkında konuşan Mustafa Ceceli: Zamanla bunu da aşar Tartıştığı adamın yüzüne tüküren arkadaşı Irmak Arıcı hakkında konuşan Mustafa Ceceli: Zamanla bunu da aşar         
15:16
Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan resmen Ozan'ı istedi Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan resmen Ozan'ı istedi         
14:51
Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı         
14:26
Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi         
13:55
Fenerbahçe'den manidar paylaşım! Marcao'nun Kerem'e saldırmasını, Sosa ve Arda üzerinden eleştirdi Fenerbahçe'den manidar paylaşım! Marcao'nun Kerem'e saldırmasını, Sosa ve Arda üzerinden eleştirdi         
13:35
Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı         
12:07
Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı         
10:10
Billur Kalkavan'a Billur Kalkavan'a "En ilginç nerede cinsel ilişkiye girdiniz?" sorusu soruldu! Açık açık yanıt verdi         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2021 18:26:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AİÇÜ Danışma Kurulu İstişare Toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement