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AİÇÜ'de "Afet Farkındalık Eğitimi" Verildi - Son Dakika

AİÇÜ'de "Afet Farkındalık Eğitimi" Verildi

22.12.2021 10:21
AİÇÜ'de "Afet Farkındalık Eğitimi" Verildi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Salonunda düzenlenen "Afet Farkındalığı Eğitimi'ne akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

AİÇÜ ve Ağrı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arasında yapılan protokol doğrultusunda uzmanlarca verilen eğitimde, 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında afet farkındalığının geliştirilmesi, afet riskini azaltma, çevresel tehlikelere yönelik afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışların yanı sıra afet ve acil durum planı, bina güvenliği, tahliye, toplanma ve barınma alanları, ilk yardım, yangın, afet farkındalığı ve alınacak önlemlerle ilgili davranış değişikliğinin nasıl oluşturulacağı konularında bilgiler verildi.

AİÇÜ'de Afet Farkındalık Eğitimi Verildi

Selçuklu, Türkiye, Kongre, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel AİÇÜ'de 'Afet Farkındalık Eğitimi' Verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AİÇÜ'de "Afet Farkındalık Eğitimi" Verildi - Son Dakika
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