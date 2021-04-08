AİÇÜ'de Akademik Teşvik ve Cübbe Giyme Töreni Yapıldı - Son Dakika

AİÇÜ'de Akademik Teşvik ve Cübbe Giyme Töreni Yapıldı

08.04.2021 08:46
AİÇÜ'de Akademik Teşvik ve Cübbe Giyme Töreni Yapıldı, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ve IC Vakfı işbirliğiyle "Akademik Teşvik ve Cübbe Giyme Töreni" yapıldı.

AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Salonunda gerçekleşen programa, Ağrı Valisi Dr. Osman VAROL, Ağrı Belediye Başkan Vekili Kasım BULAN, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü KAPU, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet ÇİMEN, Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat ÖZEN, İbrahim Çeçen (IC) Vakfı Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral DİNÇER, kurum müdürleri, akademisyenler ve idari personel katıldı.

"Akademik Teşvik ve Cübbe Giyme Töreni"nde konuşan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, "Bilimin sevgiyle buluştuğu Üniversite" parolası ile çıkılan yolda University Ranking by Academic Performance (URAP) Laboratuvarı 2020 Yılı Dünya Üniversiteler Sıralamasında 2966'ncı sıraya yükselen AİÇÜ'nün, ilk kez 3 bin üniversite içerisinde yer alarak büyük bir başarıya imza attığını, elde edilen başarının doğru yolda olduklarını gösterdiğini söyledi.

Prof. Dr. KARABULUT, "Üniversitemiz, eğitim-öğretim faaliyeti, araştırma-geliştirme ve toplumsal alanda yürütülen çalışmalarla yeni YÖK vizyonu çerçevesinde belirlenen hedeflere ulaşılmasını öncelemektedir. Ülkemizin 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmasına yürüttükleri bilimsel faaliyetleri ile katkı sunan Üniversitemizin her mensubunun, azimle ve çalışma heyecanıyla bu güzel vatana ve aziz milletimize daha iyi hizmet etmek için ekip ruhu ile çalışmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bilime katkı sağlayan yayınları ile Üniversitemiz bilim çıtasının yükselmesinde emeği bulunan tüm akademisyenlerimize ve bizlere her konuda destek olan IC Vakfına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

IC Vakfı Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Meral DİNÇER, Vakıf olarak AİÇÜ'nün ve akademisyenlerin her konuda destekçisi olduklarını, Ağrı ve üniversite için yapılabilecek her araştırma ve bilimsel çalışmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Tören, başarılı akademisyenlere ödül verilmesi, Türkiye'de ilk 5 bin Bilim İnsanı Listesinde yer alan akademisyenlere Teşekkür Belgelerinin takdimi, TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması TEKNOFEST Festivali "Savunma, Uzay ve Havacılık" kategorisinde Türkiye ikincisi olan Meslek Yüksekokulu öğrencileri Habip DEMİRBAŞ ile Kemalettin DEMİRBAŞ'ın danışmanları AİÇÜ Meslek Yüksekokulu'ndan Doç. Dr. Bünyamin AYGÜN ile Öğr. Gör. Ahmet ÖZMEN'e başarı belgesi verilmesi, profesör ve doçent unvanı alan akademisyenlere cübbe giydirilmesi ile sona erdi.

İbrahim Çeçen, Üniversite, Kongre, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel AİÇÜ'de Akademik Teşvik ve Cübbe Giyme Töreni Yapıldı - Son Dakika


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