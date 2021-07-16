AİÇÜ'de al bayraklarla bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika

AİÇÜ'de al bayraklarla bisiklet turu düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Al bayraklarla bisiklet turu düzenlendi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Al bayraklarla bisiklet turu düzenlendi. AİÇÜ merkezi yerleşkede yapılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bisiklet turu etkinliğine AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. 15 Temmuz'da gerçekleştirilen hain silahlı darbe teşebbüsü ile ülkemizin karanlığa gömülmek istendiğini belirten Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetimizin kararlı tutumu ve aziz Milletimizin vatanına, devletine ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla hainlerin hedeflerine ulaşamadığını söyledi. Prof. Dr. Karabulut, "Tankla, topla, tüfekle, helikopter ve uçakla ülkemize kast etmek isteyenlerin karşısına inancıyla, imanıyla, yüreğiyle dikilen yüce milletimiz, şehit ve gazileriyle, cesaret, kararlılık ve dik duruşuyla 15 Temmuz gecesi adeta tarih yazdı. Babalarının, annelerinin yanında o karanlık gecede canlarını ortaya koyarak ülkemizdeki demokrasiye sahip çıkan tüm gençlerimize güveniyor, onlarla gurur duyuyorum" dedi. - AĞRI

Son Dakika

Aşılamanın düşük olduğu Siirt'te ikna timleri, "Aşı kısırlık yapıyor" söylentilerine karşı kapı kapı geziyor

Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı

Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek

Harbiye'de Simge ve Rubato rüzgarı esti! Bir de sürpriz vardı

16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı

Bayram tatilinde herkesin akın ettiği Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Rezervasyonsuz gelmeyin

Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti

Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü