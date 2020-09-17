AİÇÜ'de Bilimsel Teşvik Ödülleri Töreni yapıldı - Son Dakika

AİÇÜ'de Bilimsel Teşvik Ödülleri Töreni yapıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile IC Vakfı işbirliğiyle "Bilimsel Teşvik Ödülleri Töreni" yapıldı.

AİÇÜ'de Bilimsel Teşvik Ödülleri Töreni yapıldı, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile IC Vakfı işbirliğiyle "Bilimsel Teşvik Ödülleri Töreni" yapıldı.

AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Salonunda gerçekleşen programa, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, IC Vakfı Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Dinçer, kurum müdürleri ve akademisyenler katıldı.

AİÇÜ akademisyenlerine yönelik her yıl gerçekleştirilen "Bilimsel Teşvik Ödülleri Töreni"nde konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, "Doğudan Yükselen Işık" parolası ile çıktığı yolda bölgenin ve ülkemizin önemli eğitim kurumlarından olan Üniversitenin akademik başarısının her geçen gün arttığını söyledi.

Prof. Dr. Karabulut, "2016'da 58 olan makale sayısı ile 107 üniversite arasında 94'üncü sırada olan Üniversitemiz, 2019'da 122 makale sayısı ile 108 üniversite arasında 66'ncı sıraya yükseldi. 2016'da 135 öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı 0.42, 403 öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı 0.14 iken 2019'da 179 öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı 0.68, 449 öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı 0.27'ye ulaştı. Böylelikle 4 yıl gibi kısa bir zamanda yayın sayımız yüzde 100'e yakın bir artış gösterdi. Yine URAP verilerine göre yayın sayısı bakımından 2016-2017 yılında 92.72 puanla 54 üniversite arasında son sırada bulunan üniversitemiz, 2019-2020 yılında 273.70 puanla 95 üniversite arasında 61'inci sıraya yükselmiştir. Evrensel bilime katkı sağlayan yayınları ile Üniversitemiz ailesinin bilim çıtasının yükselmesinde emeği bulunan tüm akademisyenlerimize ve bizlere her konuda destek olan İbrahim Çeçen (IC) Vakfına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

IC Vakfı Müdürü Dr. Meral Dinçer, İbrahim Çeçen Vakfı'nın üniversitenin ve akademisyenlerinin her konuda destekçisi olduğunu, Ağrı ve Üniversite için yapılabilecek her araştırma ve bilimsel çalışmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması TEKNOFEST Festivali "Savunma, Uzay ve Havacılık" kategorisinde Türkiye ikincisi olan AİÇÜ Meslek Yüksekokulu öğrencileri Habip Demirbaş ile Kemalettin Demirbaş'a başarı belgesi ve hediyelerinin verildiği tören, başarılı akademisyenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi. - AĞRI

İbrahim Çeçen, Üniversite, Kongre, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 10:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AİÇÜ'de Bilimsel Teşvik Ödülleri Töreni yapıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

AK Parti'den yaşlı komşusunu döven Halil Sezai'ye sert tepki: Kendine sanatçı diyen bir barbar Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Evlerine giren hırsızlar yüzünden koronavirüse yakalanan çift, isyan etti Bahçedeki tartışma kanlı bitti! 87 yaşındaki adam eşini öldürüp intihar etti Şehit annesi "Oğlum adına kurban kesin" diyerek biriktirdiği parayı komutana verdi Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi 60 kişinin katıldığı düğünün bedeli ağır oldu: 7 ölüm, 170 vaka
AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu         
17:17
600 gramlık palamut 10 TL'den satılıyor 600 gramlık palamut 10 TL'den satılıyor         
16:38
Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar         
16:19
Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı         
16:05
Son Dakika: Yaşlı komşusuna saldıran ünlü şarkıcı Halil Sezai, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi Son Dakika: Yaşlı komşusuna saldıran ünlü şarkıcı Halil Sezai, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi         
15:37
Deniz Akkaya ile tartışan Selin Ciğerci'ye ilk destek Hazal Kaya'dan geldi Deniz Akkaya ile tartışan Selin Ciğerci'ye ilk destek Hazal Kaya'dan geldi         
15:11
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
60 kişinin katıldığı düğünün bedeli ağır oldu: 7 ölüm, 170 vaka 60 kişinin katıldığı düğünün bedeli ağır oldu: 7 ölüm, 170 vaka         
14:31
İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor         
14:10
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün         
11:49
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ'nin uçuşlarına dair yeni görüntüler paylaşıldı Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ'nin uçuşlarına dair yeni görüntüler paylaşıldı         
10:59
Son Dakika: İstanbul'da metroda intihar: Raylara atlayan kişi kurtarılamadı Son Dakika: İstanbul'da metroda intihar: Raylara atlayan kişi kurtarılamadı         
09:40
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 17:35:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AİÇÜ'de Bilimsel Teşvik Ödülleri Töreni yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei