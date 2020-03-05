AİÇÜ'de "Çocuk İstismarı ile Mücadele Eğitimi" Konferansı Verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AİÇÜ'de 'Çocuk İstismarı ile Mücadele Eğitimi' Konferansı Verildi - Son Dakika

AİÇÜ'de "Çocuk İstismarı ile Mücadele Eğitimi" Konferansı Verildi

6 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) "Çocuk İstismarı ile Mücadele Eğitimi" konferansı düzenlendi.

AİÇÜ'de

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) "Çocuk İstismarı ile Mücadele Eğitimi" konferansı düzenlendi.


AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Salonu'nda düzenlenen, Ağrı'da Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Bilim Kurulu Başkanı ve Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden Dr. Öğrt. Üyesi Sait Yıldırım ve UCİM Genel Başkan Danışmanı ve Atatürk Üniversitesi avukatı Av. Ayşegül Aydoğan'ın konuşmacı olarak katıldığı "Çocuk İstismarı ile Mücadele Eğitimi"ne akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.


Konferansta UCİM Bilim Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sait Yıldırım ile Av. Ayşegül Aydoğan, çocuk istismarı kavramı, istismar suçunun hukuki açıdan nasıl değerlendirildiği ve ne tür cezalandırmaların yapılacağı, çocukları istismardan koruma yolları ve olası istismar durumunda nasıl davranılması gerektiği ile ilgili bilgi verdi.


Program, konuşmacılara plaket takdimi ile sona erdi. - AĞRI

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:46 Kaynak: İHA
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