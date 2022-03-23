AİÇÜ'de Eczacılık Fakültesi Öğrencileri İçin "Beyaz Önlük Giyme" Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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AİÇÜ'de Eczacılık Fakültesi Öğrencileri İçin "Beyaz Önlük Giyme" Töreni Düzenlendi

23.03.2022 09:31
AİÇÜ'de Eczacılık Fakültesi Öğrencileri İçin "Beyaz Önlük Giyme" Töreni Düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) Eczacılık Fakültesi 1. sınıf öğrencileri için her yıl geleneksel olarak yapılan "Beyaz Önlük Giyme" töreni düzenlendi.

AİÇÜ Kültür Kongre Merkezi Osmanlı Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder ŞİMŞEK, AİÇÜ Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Murat GÜNEY, Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel KADIOĞLU, Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Coşkun DAHARLI, 13. Bölge Erzurum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Abdullah Caner GÜVEN, İbrahim Çeçen (IC) Vakfı Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral DİNÇER, akademisyenler, eczacılar ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, eczacılığın insanlığın var oluşu ile beraber gelişen kutsal bir meslek olduğunu, giydikleri beyaz önlüğün saflığın, temizliğin, sadakatin ve dürüstlüğün bir nişanesi olduğunun farkında olan öğrencilerin, eğitim-öğretim hayatı boyunca bu saflık, sadakat ve dürüstlüğü kaybetmemeleri gerektiğini söyledi. Prof. Dr. KARABULUT, "Eczacılık mesleği çok kıymetli ve her zaman ihtiyaç duyulacak bir meslektir. Kendinizi iyi yetiştirin, okuma alışkanlığı kazanın. İlerde elde edeceğiniz başarıların temelini bugünden atmanız lazım. Pandemi süreci sağlığın ne kadar önemli olduğunu bize göstermiş oldu. Artık Nanoteknoloji döneminde sağlımız için ilaçların, akıllı ilaçların önemi daha da arttı. Eczacılık mesleğinin önemi de arttı ve toplum, siz sevgili gençlerden daha iyi araştırma yapmanızı, daha iyi akıllı ilaç geliştirmenizi bekliyor. Ülkemizin ve bizlerin geleceği sizlere emanet" diye konuştu.

Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili. Prof. Dr. Murat GÜNEY, fakülte olarak bilimsel prensiplere bağlı, üretken, toplumsal etik değerleri el üstünde tutan; bölgemiz, ülkemiz ve dünyanın sağlık sorunlarına duyarlı, çözüm odaklı çalışabilen, değişen koşullara ayak uydurabilen, gelecekten beklentileri olan ve geleceğin beklentilerini anlayabilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Program, Eczacılık Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin yanı sıra pandemi nedeniyle daha önce beyaz önlük giyemeyen 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin önlüklerini giymeleri ile sona erdi.

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Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel AİÇÜ'de Eczacılık Fakültesi Öğrencileri İçin 'Beyaz Önlük Giyme' Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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