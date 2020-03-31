AİÇÜ'de el dezenfektanı üretimi yapıldı - Son Dakika

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Eczacılık Fakültesi tarafından el dezenfektanı üretimi yapıldığını açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Kovid-19) kapsamında yürütülen çalışmalara destek olmak amacıyla Eczacılık Fakültesi tarafından yürütülen çalışmaların sonuçlarını almaya başladıklarını belirten AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü'nün el antiseptiği hazırlanmasına ilişkin kimyasal formüle uygun ve ticari olmayan el dezenfektanın üretiminin yapıldığını ifade etti. Karabulut, ham maddesinin temin edilmesi halinde Ağrı'da ki tüm kamu kurumlarına ücretsiz olarak el dezenfektanı hazırlanabileceğini belirtti. Prof. Dr. Karabulut pandemi sürecinde "sorun küresel, mücadele ulusal" parolası ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu çalışmaları kararlılıkla yürütmeye devam ettireceklerini dile getirdi. - AĞRI