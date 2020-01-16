AİÇÜ'de engelli yüzme yarışması düzenlendi - Son Dakika
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AİÇÜ'de engelli yüzme yarışması düzenlendi

6 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Bedensel Engelliler ve Özel Sporcular (mental, otizm) yüzme müsabakalarına ev sahipliği yaptı.

AİÇÜ'de engelli yüzme yarışması düzenlendi, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Bedensel Engelliler ve Özel Sporcular (mental, otizm) yüzme müsabakalarına ev sahipliği yaptı.


Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları 2019- 2020 Bedensel Engelliler ve Özel Sporcu (mental, otizm) Yüzme Müsabakaları, AİÇÜ Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi.


Müsabakalara, Ağrı Valiliği ve AİÇÜ tarafından hayata geçirilen "Ağrı'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında eğitmenler tarafından eğitim verilen toplam 13 öğrenci katıldı.


Ağrı'da ilk kez gerçekleştirilen yarışmalarda Bedensel Engelliler kategorisinde Süleyman Emin Erim, 100 ve 50 metre serbest stil ile 50 metre Sırt stilinde birinci olurken, 100 metre kurbağalamada Yusuf İncekaya, ipi önde göğüsledi.


Özel sporcular Mental kategorisinde 100 ve 50 metre sırtüstü ile 50 metre serbestte Furkan Kaya, Otizm kategorisinde ise 50 metre serbest, 50 metre sırtüstü ve 50 metre kurbağalamada Sait Çetin, birinci oldu. - AĞRI

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:24 Kaynak: İHA
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