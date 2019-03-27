Son Dakika Haberleri: Aiçü'de "Gençliğin Kişilik İnşası" Konulu Konferans Düzenlendi

Aiçü'de "Gençliğin Kişilik İnşası" Konulu Konferans Düzenlendi

11 dakika önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ile Ensar Vakfı işbirliğiyle "Gençliğin Kişilik İnşası" konulu konferans düzenlendi.

Aiçü'de
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ile Ensar Vakfı işbirliğiyle "Gençliğin Kişilik İnşası" konulu konferans düzenlendi.

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bulut'un konuşmacı olduğu konferans Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Salonunda gerçekleşti. Programa Fakülte Dekanları, Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, Ensar Vakfı Ağrı Şube Başkanı Ergin Kara, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansta konuşan Prof. Dr. Ali Bulut, kişilik inşası denildiğinde, insanın iki türlü özelliğinin olduğunu ve doğuştan gelen özellikler ve sonradan gelen özellikler olmak üzere ikiye ayrıldığını belirtti. Doğuştan gelen özelliklerin değişmediğini ifade eden Prof. Dr. Bulut, eğitimle insanın kendini geliştirdiğini ve güzelleştirdiğini söyledi.

Peygamber Efendimizin, "Sizden biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemezse kamil olamaz." hadisini paylaşan Prof. Dr. Bulut, Bu hadisi örnek almamız gerektiğini, bir şey yaparken karşımızdakini de kendimiz yerine koyarak düşünmemiz gerektiğine değini söyledi. Prof. Dr. Bulut, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü, "insanda şu 3 özellik olmalı; bilgi, amel ve samimiyet. Eğer insan bilgisini amelsiz yaparsa o bilginin hiç bir işe yaramadığını görür. Eğer yapılan bir işte amel ve bilgisini kullanıp, samimiyeti yoksa samimiyetsizse hiçbir kıymet teşkil etmez."

Program, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yerinde ve Ensar Vakfı Ağrı Şube Başkanı Ergin Kara, Prof. Dr. Ali Bulut'a günün anısına plaket takdim ettiler. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:16 Kaynak: İHA

Yaşam
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