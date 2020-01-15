AİÇÜ'de Hemşirelik Multidisipliner Simülasyon Laboratuvarı kuruluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel AİÇÜ'de Hemşirelik Multidisipliner Simülasyon Laboratuvarı kuruluyor - Son Dakika

AİÇÜ'de Hemşirelik Multidisipliner Simülasyon Laboratuvarı kuruluyor

7 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri Oktay Güven tarafından imzalanan protokolle, üniversiteye Hemşirelik Multidisipliner Simülasyon Laboratuvarı kurulacak.

AİÇÜ'de Hemşirelik Multidisipliner Simülasyon Laboratuvarı kuruluyor, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri Oktay Güven tarafından imzalanan protokolle, üniversiteye Hemşirelik Multidisipliner Simülasyon Laboratuvarı kurulacak.


Kısa bir geçmişi olmasına karşın bünyesinde bulunan Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Ağrı'yı sağlık merkezi haline getirecek çalışmalara imza atan AİÇÜ'de, hemşirelik öğrencilerinin hastalık süreçlerini simülasyon ortamında deneyimleyeme ve gerekli müdahaleleri gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak Hemşirelik Multidisipliner Simülasyon Laboratuvarı kurulacak.


AİÇÜ ile SERKA arasında yapılan protokolle, hemşirelik öğrencileri gerçeğe yakın bir ortamda eğitim görme imkanı bulabilecek. İmzalanan protokolle, öğrenim hedeflerine uygun olarak seçilen simülatörün senaryoya uygun hazırlanması, giydirilmesi, mulaj makyaj ile yara, kanama ya da belirti görüntüsünün verilmesi, ortamın senaryoya uygun düzenlenmesi, hasta yakını gibi davranan aktörlerin eklenmesi durumu daha gerçekçi hale getirilip, öğrencinin kendini gerçek bir olayla yüz yüze hissetmesi ve simülasyona dayalı eğitim klinik becerilerin tekrarlanması ile pekiştirilmesi sağlanacak, ayrıca nadir görülen klinik durumların deneyimlenmesine fırsat tanıyan bir öğrenme yolu ile beceride yetkinlik artırılırken, hastaya zarar verme korkusu yaşatmadan öğrenme imkanı sunacak laboratuvar, SERKA'nın desteği ile AİÇÜ tarafından yapılacak.


Öğrencilerin laboratuvarda kazandıkları bilgi ve tecrübelerini hastaya aktarma ve en az hatayla bu uygulamayı gerçekleştirme imkanına sahip olacağını belirten AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, simülasyon ve diğer maketler ile hemşirelik öğrencilerinin uygulamalarda öğreticiliğin artmasının ve hemşirelik öğrencilerinin sahaya çıkmadan önce gerekli bilgi ve beceriye sahip olmasının sağlanacağını söyledi. - AĞRI

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:50 Kaynak: İHA
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