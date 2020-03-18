AİÇÜ'de Koronavirüs (COVID-19) ile İlgili Web Sayfası Oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel AİÇÜ'de Koronavirüs (COVID-19) ile İlgili Web Sayfası Oluşturuldu - Son Dakika

AİÇÜ'de Koronavirüs (COVID-19) ile İlgili Web Sayfası Oluşturuldu

6 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ), Koronavirüs (COVID-19) vakası ile ilgili alınan önlemleri duyurmak ve hastalıkla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla Web sayfası oluşturuldu.

AİÇÜ'de Koronavirüs (COVID-19) ile İlgili Web Sayfası Oluşturuldu, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ), Koronavirüs (COVID-19) vakası ile ilgili alınan önlemleri duyurmak ve hastalıkla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla Web sayfası oluşturuldu.


Ülkemizde görülen ilk Koronavirüs (COVID-19) vakası sonrası AİÇÜ'de alınan önlemler, sıkı bir şekilde yürütülüyor. Hastalıkla ilgili "Koronavirüs Hijyen ve Enfeksiyondan Korunma" konulu bir panelin gerçekleştirildiği üniversitede fakülteler, yüksekokulları, meslek yüksekokulları, sosyal, kültürel, spor tesisler ve laboratuvarların temizlik ve dezenfektasyon çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürülürken, binalardaki birçok noktaya da Anti-viral el ve cilt dezenfekte aparatları konuldu.


Alınan önemlerin öğrenciler, akademik ve idari personelle anında paylaşıldığı üniversitede, Koronavirüs (COVID-19) vakası ile ilgili yürütülen tedbirlere dikkati çekmek ve hastalıkla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla bir web sayfası oluşturuldu. Üniversitenin anasayfası "www.agri.edu.tr" deki link üzerinden ulaşılan Koronavirüs ile ilgili web sayfasında duyular, alınan önlemler ve dikkat edilmesi gereken kurallarla ilgili sürekli olarak bilgilendirmeler yapılıyor. - AĞRI

Koronavirüs, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:29 Kaynak: İHA

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