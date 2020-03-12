AİÇÜ'de Kovid-19'a karşı dezenfekte çalışması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AİÇÜ'de Kovid-19'a karşı dezenfekte çalışması yapıldı - Son Dakika

AİÇÜ'de Kovid-19'a karşı dezenfekte çalışması yapıldı

6 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) öğrencilerin yoğun olarak kullandığı ortak alanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) öğrencilerin yoğun olarak kullandığı ortak alanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

AİÇÜ Basın ve Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamada, Türkiye'de ilk defa görülen Kovid-19 virüsünün ardından üniversitede önlemlerin artırıldığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, sosyal, kültürel ve spor tesislerinde temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarına başlanıp söz konusu alanların sık sık temizlendiğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirler ile ülkenin Kovid-19 virüsü konusunda başarılı sınav verdiğine dikkati çeken Karabulut, üniversite bünyesindeki tüm sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle kulüp etkinliklerinin iptal edildiğini, zorunlu olanların ise izne tabi olacağını aktardı.

AİÇÜ'de Kovid-19'a karşı dezenfekte çalışması yapıldı

Halkla İlişkiler, Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Passolig, futbol maçlarının bilet tutarlarını iade edecek
Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti

Son Dakika Haberleri
00:34 İspanya kabinesinde ikinci koronavirüs vakası
00:32 Cezayir ile Fas arasındaki uçak seferleri askıya alındı
00:28 Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da öğrenciler otogarlara akın etti - 1
00:24 Zorunlu ve ivedi durumlarda yurt dışına çıkacak kamu görevlileri; üst yönetici, bakan veya validen...
00:22 Valilikten giriş yasağı olan yolcu için görüntülü açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 00:38:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AİÇÜ'de Kovid-19'a karşı dezenfekte çalışması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]