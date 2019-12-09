Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) "Kur'an Bize Yeter Söylemi" konulu konferans gerçekleştirildi.



AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonunda düzenlenen, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslami Bilimler Bölümü Hadis Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Enbiya Yıldırım'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa, akademik ve idari personel, kamu kurum müdürleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.



Konferansta 'Kur'an Bize Yeter Söylemi' konulu bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Enbiya Yıldırım, Kur'an-ı Kerim, hadisler ve sünnet ile ilgili tartışmalara ilgili görüşlerini aktardı. Prof. Dr. Yıldırım, " Türkiye'de hadis inkarcılığını benimseyen iki zümre vardır ve bunlar genç kitleyi etkilemektedir. Bunun önüne geçilmesinin tek yolu, ilahiyatçıların odalarından çıkıp işlerini yapmasıdır. İlahiyatçılarımıza düşen en önemli görev, kucaklayıcı bir dil kullanmalarıdır. Yanlış da olsa farklı düşünen insanlara, insan olduğu için değer verip doğruyu anlatmalıyız" diye konuştu.



Program, Prof. Dr. Yıldırım'a teşekkür plaketi takdim edilmesi ile sona erdi. - AĞRI