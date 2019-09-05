Son Dakika Haberleri: AİÇÜ'de özel yetenek sınavları tamamlandı
Son Dakika Güncel Haber

AİÇÜ'de özel yetenek sınavları tamamlandı

2 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilen Müzik ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavlarına öğrenciler büyük ilgi gösterdiAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde 90 kişilik kontenjanı bulunan Müzik ve Resim-İş...

AİÇÜ'de özel yetenek sınavları tamamlandı, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilen Müzik ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavlarına öğrenciler büyük ilgi gösterdi


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde 90 kişilik kontenjanı bulunan Müzik ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavlarına, Türkiye'nin farklı şehirlerinden 643 aday başvurdu. Merkezi yerleşkedeki Eğitim Fakültesinde 2-5 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen özel yetenek sınavlarında adaylar, kıyasıya yarıştı. Üç gün süren sınavlarda 338 adayın başvuru yaptığı Müzik Eğitimi Anabilim Dalında 40, 305 adayın başvuru yaptığı Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında 50 aday kayıt yaptırmaya hak kazandı.


Yapılan özel yetenek sınavları ile ilgili açıklama yapan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, sınavların sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. Karabulut ayrıca sınavları başarı ile tamamlayan Eğitim Fakültesi dekanı ve hocaları ile jüri üyesi akademisyenlere teşekkür ederek, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde üniversitede eğitim alacak tüm öğrencileri tebrik ettiğini söyledi. - AĞRI

Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt istifa etti
Afrikalı 3 milyarder kıtanın yarısından daha fazla servete sahip LPG'ye 3 kuruş zam geldi İmamoğlu'nun eşi ve kızına yönelik cinsel saldırı imasında bulunan kişi serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 19:08:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AİÇÜ'de özel yetenek sınavları tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]