AİÇÜ'de sınavlara hazırlanan öğrencilere çorba ikram ediliyor

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) "Ders Çalışmak Sizden Çorba Bizden" etkinliği kapsamında kütüphanede ders çalışan öğrencilere, güz dönemi ara sınav haftası süresince saat 18.00'dan sonra çorba ikramı yapılıyor.



AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezindeki kütüphanede sınavlara hazırlanan öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, eğitim-öğretim hayatı için Ağrı'yı tercih ederek farklı şehirlerden gelen öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirtti.



Sosyal, kültürel ve sportif imkanları, akademik kadro birikimi ve fiziki yapılaşması ile bölgenin önemli eğitim kurumlarından olan üniversitede öğrencilere her alanda katkı sunduklarını belirten Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, bu kapsamda geçtiğimiz yıl başlattıkları "Ders Çalışmak Sizden Çorba Bizden" uygulamasını bu yıl da devam ettirdiklerini söyledi.



Sınav haftası süresince 08.00 - 22.00 arasında öğrencilere hizmet veren Kültür ve Kongre Merkezi kütüphanesindeki etkinlikte ilk çorbayı kaseye doldurarak öğrencilere ikram eden Prof. Dr. Karabulut, sınavlara hazırlanan öğrencilere başarılar diledi.



Sınav haftası boyunca devam edecek çorba ikramından memnuniyet duyduklarını belirten öğrenciler ise Prof. Dr. Karabulut'a teşekkür ettiklerini söyledi. - AĞRI