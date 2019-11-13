Son Dakika Haberleri: AİÇÜ'de sınavlara hazırlanan öğrencilere çorba ikramı
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AİÇÜ'de sınavlara hazırlanan öğrencilere çorba ikramı

6 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), güz dönemi ara sınavlarına kütüphanede çalışan öğrencilere çorba ikram ediyor.

AİÇÜ'de sınavlara hazırlanan öğrencilere çorba ikramı, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), güz dönemi ara sınavlarına kütüphanede çalışan öğrencilere çorba ikram ediyor.

Üniversitenin kütüphanesinde sınavlara hazırlanan öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut, eğitim için Ağrı'yı tercih ederek farklı şehirlerden gelen öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirtti.

Bölgenin önemli eğitim kurumlarından olan üniversitede öğrencilere her alanda katkı sunduklarını ifade eden Karabulut, bu kapsamda geçen yıl başlattıkları çorba etkinliğini bu yıl da sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Rektör, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:58 Kaynak: AA
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