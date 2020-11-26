AİÇÜ'de Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika

AİÇÜ'de Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

26.11.2020 10:04
AİÇÜ'de Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (Tez-Kop-İş) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (Tez-Kop-İş) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile Tez-Kop-İş Sendikası Genel Sekreteri Hakan Bozkurt tarafından imzalanan toplu iş sözleşmesinden 275 işçi yararlanacak.

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AİÇÜ kadrosunda 4857 sayılı iş kanunu hükümlerine göre çalışan işçilerin 01.11.2020 - 31.10.2022 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi ile bütçe imkanları ölçüsünde önemli kazanımlar sağlandığını belirtti. Prof. Dr. Karabulut, sözleşme ile ikramiye, sosyal yardım, ek ödeme, yemek, yol, risk primi, yakacak, çocuk yardımı gibi sosyal, ekonomik ve özlük konularında yeni haklar ve iyileştirmeler yapıldığını söyledi.

Tez-Kop-İş Sendikası Genel Sekreteri Hakan Bozkurt işçilerin sosyal şartlarında önemli oranda iyileştirme sağlayan sözleşmeye yaptığı katkı ve emeklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a ve Sendikanın Erzurum Bölge Başkanı Hakan Kurt'a teşekkür ettiğini kaydetti. - AĞRI

AİÇÜ'de Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
AİÇÜ'de Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
AİÇÜ'de Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
AİÇÜ'de Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Kooperatif, Ticaret, Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AİÇÜ'de Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika


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