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AİÇÜ'de Yaz Spor Okulları açıldı

5 dakika önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde ilk kez Yaz Spor Okulları açıldı.

AİÇÜ'de Yaz Spor Okulları açıldı, System.String[]
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde ilk kez Yaz Spor Okulları açıldı.

Üniversite stadyumunda gerçekleşen açılış töreniyle başlayan Yaz Spor Okullarında futbol, basketbol, voleybol, kort tenisi ve yüzme branşlarında 7 - 17 yaş arasındaki iki yüzün üstünde çocuk üniversitenin spor tesislerinde iki ay boyunca uzman antrenörlerden eğitim alacak.

Yaz Spor Okulları açılış töreninde konuşan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Üniversite olarak sporu çok önemsediklerini belirterek, "Özellikle çocuklarımız için ilk kez açılan Yaz Spor Okullarımızla onların ruhsal ve bedensel gelişimlerine katkı sağlayarak daha eğlenceli bir tatil geçirmelerine yardımcı olacağız" dedi.

Üniversitenin tüm spor tesislerinin gençlerin hizmetinde olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, Üniversitenin Ağrı Valiliği ile birlikte başlattığı "Ağrı'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle son bir buçuk yıl içerisinde yaklaşık iki bin çocuğa yüzme eğitimi verildiğini söyledi.

Ağrı'da engelli bireyleri sporla buluşturmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, ilk kez yüzme eğitimi verilen engelli çocukların Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonasında önemli dereceler aldıklarını söyledi.

"Genç kardeşlerimizin başarılarını gördükçe onlar için daha çok çalışacağız ve daha çok yanlarında olacağız" diyen Prof. Dr. Karabulut, Yaz Spor Okullarını ailelere ve çocuklara hayırlı olmasını diledi.

Yaz Spor Okulları açılış töreni çocuklara özel hazırlanan eşofmanların hediye edilmelerinin ardından sona erdi. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:10 Kaynak: İHA
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