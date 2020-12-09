AİÇÜ geleneksel Hikâye ve Şiir Yarışması ödül töreni online olarak gerçekleştirildi - Son Dakika

AİÇÜ geleneksel Hikâye ve Şiir Yarışması ödül töreni online olarak gerçekleştirildi

09.12.2020 16:04
AİÇÜ geleneksel Hikâye ve Şiir Yarışması ödül töreni online olarak gerçekleştirildi, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) tarafından gerçekleştirilen 'Ağrı' konulu Geleneksel Hikaye ve Şiir Yarışmasında dereceye giren üniversite öğrencileri, online olarak gerçekleştirilen törende ödüllerini aldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) tarafından gerçekleştirilen 'Ağrı' konulu Geleneksel Hikaye ve Şiir Yarışmasında dereceye giren üniversite öğrencileri, online olarak gerçekleştirilen törende ödüllerini aldı.

AİÇÜ, İbrahim Çeçen (IC) Vakfı, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği üniversite öğrencileri arası 'Ağrı' konulu Geleneksel Hikaye ve Şiir Yarışmasına, 87 üniversiteden 223 öğrenci başvuru yaptı. 3 Mart 2020'de başlayan yarışmaya Şiir dalında 172, Hikaye dalında ise 51 öğrenci eserleri ile katıldı. Yarışmada dereceye giren şair ve yazarlara çeşitli ödüller verildi.

30 Haziran olan son başvuru tarihi Koronavirüs Pandemisi nedeniyle 30 Eylül'e kadar uzatılan yarışmaya yurdun her tarafından katılım olduğunu belirten AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversite öğrencilerinin güzel sanatların en güzide yapı taşlarından olan şiir ve hikayede eserler üretmesinin ülkemiz edebiyatı adına memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Jüri tarafından büyük bir titizle gerçekleştirilen değerlendirme sonucu Şiir dalında Hacettepe Üniversitesi'nden İbrahim Şaşma, Ağrı Şehrengizi' şiiriyle birinci olurken, İnönü Üniversitesi'nden Muhammed Şara 'Nuh'ın Limanı' şiiriyle ikinci, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden Tuba İpek 'Doğunun Serhat Şehri Ağrı' şiiriyle üçüncü oldu. İstanbul Üniversitesi'nde Güler Özdemir ise 'Ağrı'ya Naat' şiiriyle mansiyon ödülü aldı.

Hikaye yarışmasında ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Sevgi Kılıç 'Muhib' isimli eseriyle birinciliği, Pamukkale Üniversitesi'nden Çağla Aksan 'Güzeşte' isimli eseriyle ikinciliği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Yunus Bulut 'Şilan Ağacı' isimli eseriyle üçüncülüğü elde etti. Mansiyon ödülünü ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nden 'Bir Yerlerim Ağrı'yor' isimli eseriyle Ümit Tunç aldı.

Yarışmada Şiir dalında birinci olan 'Ağrı Şehrengizi' eserinden dörtlük:

Selam ayın şavkına, şafağıma mihrime/ Kalbimin serhat yanı, selam kadim şehrime.

İshak Paşa kaç asır, dizinde beni sallar/ Ağrı güzel diyerek, biter bütün masallar. - AĞRI

AİÇÜ geleneksel Hikâye ve Şiir Yarışması ödül töreni online olarak gerçekleştirildi
AİÇÜ geleneksel Hikâye ve Şiir Yarışması ödül töreni online olarak gerçekleştirildi
AİÇÜ geleneksel Hikâye ve Şiir Yarışması ödül töreni online olarak gerçekleştirildi

İbrahim Çeçen, Türkiye, Ağrı, Şiir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AİÇÜ geleneksel Hikâye ve Şiir Yarışması ödül töreni online olarak gerçekleştirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstediği hastaneye gitmediği için 112 personelini darbetmişlerdi! Ankara Valiliği'nden açıklama var Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti "Utanmıyor musun para istemeye, git çalış" dediği dilenci, talihsiz adamın sonu oldu Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur
Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu         
16:20
İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu: Alerji geçmişi olanlar Pfizer'ın koronavirüs aşısını yaptırmamalı İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu: Alerji geçmişi olanlar Pfizer'ın koronavirüs aşısını yaptırmamalı         
15:50
Tüba'yı öldürüp 2 gün başında bekleyen katil: Başkasıyla ilişkisini hazmedemedim Tüba'yı öldürüp 2 gün başında bekleyen katil: Başkasıyla ilişkisini hazmedemedim         
15:33
ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti         
15:28
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Bakan, 50 milyon doz sipariş verdiğimiz Çin aşısıyla ilgili dikkat çeken detayı paylaştı: Beğenmezsek beş kuruş bile ödemeyeceğiz Bakan, 50 milyon doz sipariş verdiğimiz Çin aşısıyla ilgili dikkat çeken detayı paylaştı: Beğenmezsek beş kuruş bile ödemeyeceğiz         
14:56
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, avcıların hedefi oldu Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, avcıların hedefi oldu         
13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yabancı değilim, rahatsızlığımda evime kadar gelmiş birisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yabancı değilim, rahatsızlığımda evime kadar gelmiş birisidir         
13:16
Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler         
12:50
Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti         
12:17
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak         
11:31
İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi         
10:59
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı         
19:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 16:26:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AİÇÜ geleneksel Hikâye ve Şiir Yarışması ödül töreni online olarak gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei