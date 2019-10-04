Son Dakika Haberleri: AİÇÜ ile Başakşehir Akademisi İlham Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı
Son Dakika Güncel Haber

AİÇÜ ile Başakşehir Akademisi İlham Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı

1 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile Başakşehir Akademisi İlham Vakfı Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandıAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile Başakşehir Akademisi İlham Vakfı arasında İslami İlimler Fakültesi bünyesinde açılan ve öğrencilerinin tamamının yabancı uyruklu olması özelliği...

AİÇÜ ile Başakşehir Akademisi İlham Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile Başakşehir Akademisi İlham Vakfı Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile Başakşehir Akademisi İlham Vakfı arasında İslami İlimler Fakültesi bünyesinde açılan ve öğrencilerinin tamamının yabancı uyruklu olması özelliği ile Türkiye'de ilk olan Arapça Bölümünün yurt dışında tanıtımı ve tercihi noktasında işbirliği protokolü imzalandı.


AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile Vakıf Başkanı Prof. Dr. İmadettin Al Raşit, bilimsel ve eğitsel işbirliğine imkan sağlayacak bir protokole imza attı. İmzalanan protokole göre Üniversite ile Vakıf arasında, Üniversitede yabancı öğrenci sayısını artırmak ve eğitim-öğretim etkinliklerinin uluslararası düzeyde tanınırlığını yükseltmek amacıyla çeşitli programlar organize edilecek.


Akademi ile ortak projelerin uygulanmasına imkan sağlayacak olan protokolün önemli olduğunu belirten Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut, eğitim-öğretim materyallerinin ve ihtiyaç halinde üniversiteye nitelikli akademik personel temininin yanı sıra seminer, sempozyum, kongre ve konferans gibi bilimsel faaliyetlerde vakıf tarafından üniversiteye destek verileceğini söyledi. - AĞRI

Başakşehir, Türkiye, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın sürücü, fren yerine gaza basınca takla attı
Rumlardan Türkiye'ye küstah çıkış! Yavuz sondaj gemisinde çalışanları tutuklamakla tehdit ettiler Kuru incirde 3 günde 22 milyon dolarlık ihracat yapıldı Avm'de yürüyen merdiven dehşetine 200 bin liralık tazminat davası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 12:49:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AİÇÜ ile Başakşehir Akademisi İlham Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]