AİÇÜ lise öğrencilerini misafir etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel AİÇÜ lise öğrencilerini misafir etti - Son Dakika

AİÇÜ lise öğrencilerini misafir etti

6 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden gelen ve hayal ettikleri bölümleri yakından tanımak isteyen öğrencileri ağırladı.

AİÇÜ lise öğrencilerini misafir etti, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden gelen ve hayal ettikleri bölümleri yakından tanımak isteyen öğrencileri ağırladı.


Rehberlik öğretmenleri ve üniversite görevlileri ile birlikte Fen- Edebiyat, Eczacılık, İslami İlimler ve Eğitim Fakültelerini, Kültür ve Kongre Merkezinde bulunan Merkezi Kütüphaneyi, Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarını, Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu ve Bovling Salonunu gezen lise öğrencileri, lisans ve önlisansta bulunan bölümler hakkında detaylı bilgi alarak üniversite yaşamı hakkında bilgi sahibi oldu. - AĞRI

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi! Üç kız kardeşten biri öldü
Alevlerin arasında kalan 11 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti Küçük kız çok sevdiği pembe gelinliğiyle son yolcuğuna uğurlandı Kendisini yanlışlıkla ağaca asan 4 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
20:44 Birleşmiş Milletler, AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasının endişe verici olduğunu... - Son Dakika
20:42 Kastamonu'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
20:41 Terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
20:41 Bursa'da çelik kasa içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
20:41 İzmit kopan elektrik kablosu çiftlikte samanlığı yaktı - Son Dakika
19:54 BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor - Son Dakika
19:45 İBB Meclisi cemevlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini reddetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 20:43:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AİÇÜ lise öğrencilerini misafir etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]