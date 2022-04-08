AİÇÜ'lü öğrencilerden farkındalık için FUTSAL maçı - Son Dakika
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AİÇÜ'lü öğrencilerden farkındalık için FUTSAL maçı

08.04.2022 17:37

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, görme engelliler için farkındalık oluşturmak amacıyla salon futbolu (FUTSAL) müsabakası gerçekleştirdi.

AİÇÜ 15 Temmuz Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan salon futbolu müsabakasında Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan BAYRAKTAR ve Dr. Öğr. Üyesi Baykal KARATAŞ yönetimindeki Antrenörlük Bölümü öğrencileri, Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor Dersi kapsamında görme engelli bireylerin mücadelelerine dikkat çekmek, yaşadıklarını anlamak ve empati duygusunu geliştirmek amacıyla sahaya siyah göz bandı ile çıktı.

Görme yetisi olmadan yalnızca yapılan yönlendirmelerle müsabakayı tamamlayan öğrenciler, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesi ile farkındalık oluşturmaya, engellilerin ne olursa olsun hayattan kopmamaları mesajını vermeye çalıştı.

"Yarının Engelli Adayı Olabilirsin Sloganıyla" her zaman engellilerin yanında olduklarını belirten Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan BAYRAKTAR, "Her an her birimiz engelli olabiliriz.Bizler Üniversitemiz olarak tüm özel yaratılmış bireyleri geleceğe hazırlamak için her türlü seferberliği yapmaya hazırız" dedi.

Kaynak: Bültenler
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