Aiçü'nün Desteğiyle Başladıkları Yüzmede Ağrı'yı Temsil Ettiler

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin (AİÇÜ) yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında yüzme eğitimi verilen özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezine bağlı 10 çocuktan 4'ü Aksaray'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonasına katıp şehrini temsil etti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin (AİÇÜ) yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında yüzme eğitimi verilen özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezine bağlı 10 çocuktan 4'ü Aksaray'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonasına katıp şehrini temsil etti.



İbrahim Çeçen Vakfı (IC Vakfı) katkılarıyla AİÇÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yüzme Kulübü olarak şampiyonaya katılan bedensel engelli çocuklar, önemli bir başarı elde etti.



40 spor kulübünden 189 sporcunu katıldığı şampiyonada dereceye giren öğrenciler, hem Ağrı'ya hem de AİÇÜ'ye büyük bir gurur yaşattı.



Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi adına şampiyonaya katılan Yusuf İncekaya kendi klasmanında 150 metre karışık stilde Türkiye ikincisi, 50 metre sırt üstü stilde Türkiye dördüncüsü oldu.



Özcan Dayanmaz ise kendi klasmanında 50 metre artistik stilde Türkiye sıralamasında beşinci, Elanur Temel 100 metre serbest stilde yedinci, Doğukan Bayat 100 metre serbest stilde 16'ıncı olarak müsabakaları tamamladı.



Başarılı çocuklar ve ailelerini makamında ağırlayan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversitenin daima engelli çocukların yanında olduğunu ifade etti.



Özellikle bedensel engelli çocukların sosyal hayata adapte olmalarında sporun çok önemli olduğunu ve üniversitenin tüm imkanlarını bu anlamda engelli çocukların hizmetine sunduklarını aktaran Karabulut, şöyle konuştu:



"Bedensel engelli çocuklarımızın yakaladıkları başarılarda en büyük emek şüphesiz ailelerde. Başarılı çocuklarımızı ve ailelerini tebrik ediyorum. Devam eden yüzme eğitimleriyle birlikte ileride kendilerinden daha büyük başarılar bekliyoruz. Üniversite olarak birçok konuda kendilerine büyük destekler sağlamaya devam edeceğiz."



Aileler de Karabulut'a üniversitenin imkanlarını engelli çocuklara açtıkları için teşekkür etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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