AİÇÜ'nün El Uzattığı Bedensel Engelli Çocuklardan Yüzmede Önemli Başarı

(Bedensel Engelli, Zihinsel Engelli ve Down Sendromlu) Aksaray'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonasına katıldı. IC Vakfı katkılarıyla, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yüzme Kulübü olarak BESYO Öğr. Gör. Baykal Karataş gözetiminde şampiyonaya katılan bedensel engelli çocuklar 40 spor kulübünden 189 sporcunu katıldığı şampiyonada önemli başarılar elde ederek hem Ağrı'ya hem de Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine büyük bir gurur yaşattı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi adına; Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası Yusuf İncekaya kendi klasmanında 150 metre karışık stilde Türkiye ikincisi, 50 metre sırt üstü stilde Türkiye dördüncüsü oldu. Özcan Dayanmaz kendi klasmanında 50 metre artistik stilde Türkiye beşincisi oldu. Elanur Temel 100 metre serbest stilde Türkiye yedincisi olurken, Doğukan Bayat 100 metre serbest stilde Türkiye on altıncısı olarak müsabakaları tamamladı.

Başarılı çocuklarımızı ve ailelerini makamında ağırlayan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin daima engelli çocukların yanında olduğunu ifade ederek; özellikle bedensel engelli çocuklarımızın sosyal hayata adapte olmalarında sporun çok önemli olduğunu ve üniversitenin tüm imkânlarını bu anlamda engelli çocuklarımızın hizmetine sunduklarını söyledi. Bedensel engelli çocuklarımızın yakaladıkları başarılarda en büyük emeğin şüphesiz ailelerde olduğunu sözlerine ekleyen Rektör Prof. Dr. Karabulut, başarılı çocuklarımızı ve ailelerini tebrik ederek devam eden yüzme eğitimleriyle birlikte ileride kendilerinden daha büyük başarılar beklediklerini söyledi. Üniversitenin birçok konuda kendilerine büyük destekler sağladığını ifade eden aileler de,Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a üniversitenin imkânlarını engelli çocuklara açtıkları için teşekkür ettiler.