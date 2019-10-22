Son Dakika Haberleri: AİÇÜ Rektörü Karabulut'a ziyaret
Son Dakika Güncel AİÇÜ Rektörü Karabulut'a ziyaret

AİÇÜ Rektörü Karabulut'a ziyaret

1 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 5. Rusça Olimpiyatları'nda ödül alan öğrencileri kabul etti.

AİÇÜ Rektörü Karabulut'a ziyaret, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 5. Rusça Olimpiyatları'nda ödül alan öğrencileri kabul etti.

Türkiye'nin çeşitli illerinden 100 finalistin katılımıyla Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen olimpiyatlarda A2 düzeyinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi adına yarışan Fen Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri Ceren Dağtekin Türkiye genelinde 1'inci, Elif Özdemir 2'inci, Süleyman Irmakkesen ise A1 düzeyinde 1'inci oldu.

Ağrı'ya dönen başarılı öğrenciler, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Durak ve öğretim üyeleriyle Rektör Karabulut'u ziyaret etti.

Karabulut, başarılarından dolayı öğrencileri tebrik ederek, eğitim hayatlarında başarı diledi.

Edebiyat, Muğla, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki görüşme başladı
Son dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Kremlin'den mesaj: Suriye planlarını anlamamıza yardımcı olacak Cinsel istismar mağduru kız, rehabilitasyon için gittiği saz kursunda da istismara uğradı Beşar Esed, İdlib'te askerlerle bir araya geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 13:47:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AİÇÜ Rektörü Karabulut'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]