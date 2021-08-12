Üye Girişi
AİÇÜ Rektörü Karabulut basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

AİÇÜ Rektörü Karabulut basın mensuplarıyla bir araya geldi

12.08.2021 21:48

AİÇÜ Rektörü Karabulut basın mensuplarıyla bir araya geldi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı'daki yerel ve yaygın basın temsilcileriyle bir araya geldi.

AİÇÜ Rektörü Karabulut basın mensuplarıyla bir araya geldi

AĞRI - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı'daki yerel ve yaygın basın temsilcileriyle bir araya geldi.

AİÇÜ Konukevinde gerçekleştirilen, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Faruk Kaya ile Prof. Dr. Önder Şimşek, AİÇÜ Genel Sekreteri Muhammed Nuri Kılıç, Rektör Baş Danışmanı Doç. Dr. İbrahim Özgül ve kentteki yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı toplantıda 2020-2021 eğitim öğretim yılını değerlendiren Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 2021-2022 eğitim öğretim dönemine ilişkin planlamalarla ilgili bilgi verdi.

'Bilimin Sevgi ile Bütünleştiği Üniversite' anlayışı ile yola çıkan AİÇÜ'nün genç bir eğitim yuvası olmasına karşın bölgenin ve ülkemizin önemli eğitim yuvalarından biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karabulut, " Türkiye'nin 81 vilayetinden ve 18 ülkeden yaklaşık 13 bin 248 öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitemizde 513 akademisyenimiz, geleceğimizin teminatı gençleri yarınlara hazırlarken ülkemizin bilim dünyasındaki yerinin daha üst sıralara ulaşması için akademik çalışmalar yapmaktadır. Dokuz fakülte, 5 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 1 enstitü ile önlisans, lisans ve lisansüstünde her biri alanında uzman ve seçkin bir akademik kadro ile öğrenciyi merkeze alan, bilim, araştırma-geliştirme, kültür, teknoloji, sosyal ve sanatsal alanlarda ürettiği yenilikleri paylaşan üniversitemize 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde verilen 3. 453 yurt içi, 798 Uluslararası olmak üzere toplam 4.251 kontenjan ile öğrenci sayımız daha da artacaktır" diye konuştu.

Yeni YÖK anlayışı kapsamında başlatılan çalışmalarda Üniversite olarak ön sıralarda yer aldıklarını kaydeden Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, "Doğa ile iç içe bir şekilde tasarlanan kampüste sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerden öğrencilerin yararlanabilmelerine imkan sağlayan alanları, yurtları, burs olanakları ve ulaşım imkanları ile tercih edilme oranı çok yüksek olan Üniversitemiz, YÖK'ün Dijital Dönüşüm Projesinde 8 pilot üniversiteden biri olmuş, Uzaktan Eğitim alt yapısı ile Coronavirüs Pandemisi sürecinde sorunsuz bir eğitim-öğretim dönemi geçirmiştir. YÖK Anadolu Projesi kapsamında Ankara Üniversitesi ile gerçekleştirilen işbirliği başarılı bir şekilde sürmektedir. Üniversitemiz, öğrenci merkezli yaklaşımı ile atılan atımlarla Engelsiz Dostu Üniversite yapısını daha da güçlendirmektedir. Üniversitemiz, bünyesindeki Araştırma Merkezleri ve yapılan çalışmalarla gelişimine katkı sağladığı güzel şehrimizin öğrenci kenti olma yönündeki hedefini pekiştirmeye devam etmektedir" diye konuştu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda Prof. Dr. Karabulut, basın mensuplarının yönelttiği soruları cevaplandırdı.

AİÇÜ Rektörü Karabulut basın mensuplarıyla bir araya geldi
AİÇÜ Rektörü Karabulut basın mensuplarıyla bir araya geldi
AİÇÜ Rektörü Karabulut basın mensuplarıyla bir araya geldi
AİÇÜ Rektörü Karabulut basın mensuplarıyla bir araya geldi

Üniversite, Faruk Kaya, Rektör, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AİÇÜ Rektörü Karabulut basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD, İngiltere ve Almanya peş peşe aynı sözlerle çağrı yaptı! Afganistan'dan büyük tahliye başlıyor 22:07 ABD, İngiltere ve Almanya peş peşe aynı sözlerle çağrı yaptı! Afganistan'dan büyük tahliye başlıyor Ünlü oyuncu Arzum Onan, sarı bikinisiyle yıllara meydan okudu 21:03 Ünlü oyuncu Arzum Onan, sarı bikinisiyle yıllara meydan okudu Binance Türkiye, 20:32 Binance Türkiye, "234 bin TL buharlaştırıldı" iddiasına karşı kendisini savundu: Üçüncü kişiye transfer var
Ayancık'ta sel apartman girişlerini kapattı! Binanın 1. katlarına kalastan geçitlerle ulaşılıyor 20:28 Ayancık'ta sel apartman girişlerini kapattı! Binanın 1. katlarına kalastan geçitlerle ulaşılıyor Polis memurunun öldürdüğü eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi toprağa verildi! Çocukları cenazede güçlükle ayakta durabildi 19:57 Polis memurunun öldürdüğü eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi toprağa verildi! Çocukları cenazede güçlükle ayakta durabildi Galatasaray, St. Johnstone'un fişini çekti! Canlı anlatım 19:39 Galatasaray, St. Johnstone'un fişini çekti! Canlı anlatım
DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan 19:06 DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'tamamen kapatılmalı' cevabı verdi 17:51 MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'tamamen kapatılmalı' cevabı verdi

Son Dakika Haberleri
17:13 Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi
17:11 Altının standart kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi
17:04 Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı büyük tepki gösterdi
17:00 Son Dakika: Yağışın etkili olduğu Karadeniz'e Bakan Pakdemirli'den uyarı! Yarın ve cumartesi ağır yağış olacak, meteorolojik risk devam ediyor
16:35 Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada
16:17 Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi
16:10 Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçti
16:06 Tercihi Türk doktorlar oldu! Oyuncu Michele Morrone, meme ucu operasyonu için bıçak altına yatacak
15:57 Temsilcilerimiz tur için mücadeleye başlıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar
15:26 Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor
Arda'nın St. Johnstone maçı performansı Galatasaray taraftarını çok öfkelendirdi! Paylaşımlar 15 bini geçti Arda'nın St. Johnstone maçı performansı Galatasaray taraftarını çok öfkelendirdi! Paylaşımlar 15 bini geçti         
22:12
Trabzonspor, penaltı atışlarında Molde'yi 4-3 yendi ve UEFA Konferans Ligi'nde Roma'nın rakibi oldu Trabzonspor, penaltı atışlarında Molde'yi 4-3 yendi ve UEFA Konferans Ligi'nde Roma'nın rakibi oldu         
21:44
Son Dakika: Karadeniz'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi         
20:54
Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 138 kişi vefat etti, 22 bin 261 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 138 kişi vefat etti, 22 bin 261 yeni vaka tespit edildi         
20:31
ABD'den sonra Almanya'dan da ABD'den sonra Almanya'dan da "Afganistan'ı terk edin" çağrısı yapıldı         
20:20
Sel bölgesinde kahreden olay! Kayıp ikizler, annelerinin gözleri önünde sele kapıldı Sel bölgesinde kahreden olay! Kayıp ikizler, annelerinin gözleri önünde sele kapıldı         
19:56
Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi         
19:32
Şans yüzüne güldü! Husumetlisi tarafından vurulan adamı, cebindeki 1 euro kurtardı Şans yüzüne güldü! Husumetlisi tarafından vurulan adamı, cebindeki 1 euro kurtardı         
18:01
Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi         
17:14
Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada         
16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi         
16:29
Yıldırım çarpmasından ineği sayesinde kurtulan adam o anları anlattı, doktorlar dahi inanamadı Yıldırım çarpmasından ineği sayesinde kurtulan adam o anları anlattı, doktorlar dahi inanamadı         
16:23
Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi         
16:17
Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek         
15:59
Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım         
15:14
Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı         
15:04
ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı         
13:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 22:41:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AİÇÜ Rektörü Karabulut basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement