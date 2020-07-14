AİÇÜ Rektörü Karabulut'tan "15 Temmuz" mesajı - Son Dakika

AİÇÜ Rektörü Karabulut'tan "15 Temmuz" mesajı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti


Rektör Karabulut yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:


"15 Temmuz 2016 tarihinde Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti, hükümetimizin kararlı tutumu ve en önemlisi milletimizin devletine ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla varlığımıza, istikbalimize ve inançlarımıza darbe vurmak isteyenlere karşı yekvücut olup; aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz verilmeyeceğini, birlik ve beraberliğimiz sayesinde, nelerin başarılabileceğini bütün dünyaya göstermiştir.


Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da, Kurtuluş Savaşında aziz ecdadının izinde yürümekten onur duyan, bir an bile tereddüt etmeyen vatan evlatları oldukça ne darbeler ne de başka hain girişimler bizi yolumuzdan alıkoyamayacak, hep birlikte 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız.


Bu silahlı darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasıyla, Türkiye, bugün Ayasofya'ya vurulan zincirleri kırabilmiştir. Çünkü Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet Han'ın mirası, Fethin kutlu sembolü, tam bağımsızlığımızın bir nişanesidir. Bu kutlu mabedi Müslümanların hizmetine sunan Sayın Cumhurbaşkanımız'dan Allah razı olsun. Ayasofya Camisi, İslam ümmetine hayırlı olsun ve Ümmetin lideri var olsun. Artık rahatlıkla söyleyebiliriz ki, bu güzel ülke, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün öncesinden daha güçlüdür.


Bu vesile ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bayrağımız, vatanımız ve devletimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyor, gazilerimize saygılarımı ve şifa dileklerimi sunuyorum." - AĞRI

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 20:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AİÇÜ Rektörü Karabulut'tan '15 Temmuz' mesajı - Son Dakika

Son Dakika

00:59 ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım 00:34 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 22:55 Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 21:45 Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım 20:47 Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı 20:26 Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 13:03 "Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
00:59
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
00:34
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
21:45
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
20:47
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı
20:26
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 02:52:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AİÇÜ Rektörü Karabulut'tan "15 Temmuz" mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]