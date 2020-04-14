AİÇÜ Rektörü Karabulut'tan Ağrı'nın kurtuluş yıl dönümü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AİÇÜ Rektörü Karabulut'tan Ağrı'nın kurtuluş yıl dönümü mesajı - Son Dakika

AİÇÜ Rektörü Karabulut'tan Ağrı'nın kurtuluş yıl dönümü mesajı

7 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut Ağrı'nın kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

AİÇÜ Rektörü Karabulut'tan Ağrı'nın kurtuluş yıl dönümü mesajı, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut Ağrı'nın kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Prof. Dr. Abdulhalik Karabulu'un yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:


"15 Nisan 1918 tarihi; tüm imkansızlıklarına rağmen hürriyet ve bağımsızlığına düşkün bir milletin, birlik ve beraberlik içinde neler yapabileceğinin ebediyen hatırlanacağı bir tarihtir.


Milli kurtuluş mücadelemizin eşsiz zaferlerinden olan bu tarih, medeniyetler geçidi şehrimiz Ağrı'nın bayramıdır. Ağrılı hemşerilerimiz bu varoluş mücadelesinde milletin azmi ve inancı karşısında hiçbir gücün davranmayacağını herkese ilan etmiştir. Anlam ve önemi çok büyük olan böyle bir günde bu asil ruhun tekrar coştuğu, tekrar galeyana geldiği o anın heyecanını yaşadığımız şu an Ağrılı vatandaşlarımı kutluyor; hürriyetimiz için canını veren aziz şehitlerimizi, vatan mücadelesi veren kahraman Mehmetçiği, 15 Nisan 1918 günü kurtuluşumuzu temin eden harekatın komutanlarını, özellikle ülke genelinde yeniden diriliş meşalesini ateşleyerek, emperyalist işgalci güçleri ve bu güçlerin içimizde yaşayan işbirlikçilerini vatan toprağından ilelebet kazıyıp atmamızı temin eden ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." - AĞRI

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 04:32 Kaynak: İHA

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