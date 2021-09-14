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AİÇÜ Rektörü Karabulut'tan Başhekim Aslan'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

AİÇÜ Rektörü Karabulut'tan Başhekim Aslan'a hayırlı olsun ziyareti

14.09.2021 09:28
AİÇÜ Rektörü Karabulut'tan Başhekim Aslan'a hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Adem Aslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Adem Aslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fuat Sayır ile birlikte, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine getirilen Dr. Öğr. Üyesi Adem Aslan'ı ziyaret etti. Prof. Dr. Karabulut, alanında uzman bir hekim olan Dr. Öğr. Üyesi Aslan'a yeni görevinde başarılar diledi. - AĞRI

AİÇÜ Rektörü Karabulut'tan Başhekim Aslan'a hayırlı olsun ziyareti
AİÇÜ Rektörü Karabulut'tan Başhekim Aslan'a hayırlı olsun ziyareti

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıp Fakültesi, Adem Aslan, Ağrı, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam AİÇÜ Rektörü Karabulut'tan Başhekim Aslan'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AİÇÜ Rektörü Karabulut'tan Başhekim Aslan'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
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