Son Dakika Haberleri: AİÇÜ Rektörü Karabulut yabancı öğrencilerle buluştu
Son Dakika Güncel AİÇÜ Rektörü Karabulut yabancı öğrencilerle buluştu

AİÇÜ Rektörü Karabulut yabancı öğrencilerle buluştu

29 dakika önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut, İslami İlimler Fakültesi bünyesinde açılan ve öğrencilerinin tamamının yabancı olması özelliği ile Türkiye'de ilk olan Arapça bölümü öğrencileri ile bir araya geldi.

AİÇÜ Rektörü Karabulut yabancı öğrencilerle buluştu, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut, İslami İlimler Fakültesi bünyesinde açılan ve öğrencilerinin tamamının yabancı olması özelliği ile Türkiye'de ilk olan Arapça bölümü öğrencileri ile bir araya geldi.

Malezya, Somali, Nijerya, Suriye, İran, Endonezya, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Çin'den gelen 84 öğrenci ile bir araya gelen Karabulut, fakültenin yüzde 100 Arapça eğitimi veren bölümde öğrencilerin tamamının yabancı olması özelliği ile Türkiye'de tek olduğunu söyledi.

'Doğudan Yükselen Işık' parolasıyla çıktıkları yolda her zaman olduğu gibi öncü olmaya devam edeceklerini ifade eden Karabulut, "İyi niyet üzerine kurulu ensar ve muhacir kardeşliği temelinde tüm öğrencilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Farklı ülkelerden gelen ve burada misafirimiz olan siz değerli öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Sizlerden tek isteğimiz kendinizi yetiştirmeniz ve aldığınız eğitimle, insanlığa en iyi hizmeti sunmanızdır." diye konuştu.

İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonundaki öğrenci buluşmasına, akademisyen ve idari personeller de katıldı.

Türkiye, Malezya, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, terörist elebaşı Kobani'ye vize verirse; Türkiye, ABD'ye nota verecek
Göztepe'nin stadı Türkiye'de bir ilk olacak Son dakika: Türkiye, ABD'ye terörist elebaşı Mazlum Kobani için nota verdi Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hadsizlik" çıkışına yanıt verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 13:23:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AİÇÜ Rektörü Karabulut yabancı öğrencilerle buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]