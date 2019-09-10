Son Dakika Haberleri: AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Bilgili'yi misafir etti
Son Dakika Güncel Haber

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Bilgili'yi misafir etti

27 dakika önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili'yi makamında misafir etti.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Bilgili'yi misafir etti, System.String[]

2019-2020 eğitim - öğretim yılının açılışına katılmak üzere Ağrı'ya gelen Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili ile Ağrı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u makamında ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Üniversite arasında eğitim-öğretim alanında yapılması hedeflenen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğunu belirten Prof. Dr. Karabulut, yükseköğrenimdeki çıtasını her geçen gün artıran Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin kentte eğitim alanındaki faaliyetlere katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.

Üniversitenin yapılaşmasının, akademik, idari ve öğrenci sayısındaki yoğunluğunun memnuniyet verici olduğunu belirten Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Bilgili, üniversite ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılacak işbirliğinin kentin eğitim hayatına olumlu yansıyacağını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, Bilgili'ye günün anısına plaket takdim etti.

Ahmet Emre Bilgili, Rektör, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:59 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretmen, uyuşturucu parası için yakın arkadaşının çocuğu olan öğrencisini kaçırdı
Montreal'de iki Müslüman öğretmen başörtüleri nedeniyle işsiz kaldı Hurda araçta ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabul ettiği ABD'li bakana canlı yayında PKK sitemi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 14:27:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Bilgili'yi misafir etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]