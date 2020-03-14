AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un 14 Mart Tıp Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.



Prof. Dr. Karabulut mesajında şunları kaydetti;



"Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en temel göstergelerinden biri de sağlık hizmetlerinde ulaştığı noktadır. Sağlık hizmetlerinin kaliteli bir şekilde vatandaşlara ulaştırılmasında en büyük görev ise sağlık çalışanlarımıza düşmektedir.



Bir canı kurtarmayı, bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayan bir neslin evlatları olarak; geçmişten günümüze, sağlık çalışanlarımızın bu ülke insanının sağlığı için gece gündüz demeden her şartta fedakarca çalışmalarının paha biçilemez kıymetini çok iyi bilmekteyiz.



Bu vesile ile başta Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm sağlık alanında çalışanların mesleklerinin ortak sorun ve çözüm önerilerini dile getirme fırsatı buldukları 14 Mart Tıp Bayramı'nı gönülden kutluyorum." - AĞRI