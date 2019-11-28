Son Dakika Haberleri: AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Ağrı Emniyet Müdürü Özen'i misafir etti
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AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Ağrı Emniyet Müdürü Özen'i misafir etti

6 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Emniyet Müdürü Nihat Özen'i misafir etti.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Ağrı Emniyet Müdürü Özen'i misafir etti, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Emniyet Müdürü Nihat Özen'i misafir etti.


AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'a nezaket ziyaretinde bulunan Ağrı Emniyet Müdürü Özen, Prof. Dr. Karabulut'un yürüttüğü çalışmaların üniversitenin gelişimini her geçen gün daha da artırdığını söyledi.


'Doğudan yükselen ışık' parolası ile çıktıkları yolda geleceğe emin adımlarla ilerlediklerini belirten Prof. Dr. Karabulut, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde öğrencilere yönelik yapılacak çalışmalar hakkında Ağrı Emniyet Müdürü Özen ile bilgi alışverişinde bulunduklarını belirtti. - AĞRI

Nihat Özen, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:58 Kaynak: İHA
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