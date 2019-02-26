Aiçü Rektörü Prof. Dr. Karabulut Ardahan Üniversitesinde "Dijital Dönüşümü" Anlattı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Yeni Nesil Üniversite Kavramı ve Üniversitelerde Dijital Dönüşüm Projesi" değerlendirme toplantısında "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" başlıklı konuşma yaptı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Yeni Nesil Üniversite Kavramı ve Üniversitelerde Dijital Dönüşüm Projesi" değerlendirme toplantısında "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" başlıklı konuşma yaptı.



Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber'in ev sahiplendiğinde, Rektörlük Senato Odası'nda düzenlenen toplantıya: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk katıldı. Toplantıda konuşan Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet BİBER, toplantıya teşriflerinden dolayı konuklarına teşekkür ve şükranları sunmasının ardından şunları söyledi; "Böylesine önemli bir toplantıya Ardahan Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. Farklı üniversitelerde görev yapan akademisyenlerle görüş alışverişi yapmadıkça eksiklerimizi görmemiz mümkün değildir. Akademik toplantılar gerçekleştirerek, bilimsel çalışmalar yaparak ufkumuzu sürekli olarak genişletmek arzusu içindeyiz. Bizler genç üniversiteler olarak, ilk düğmemizi her zaman doğru iliklemeliyiz." dedi ve Ardahan Üniversitesine ilişkin genel bilgilerin, faaliyetlerin ve projelerin yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıya ev sahipliği yapan Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber'e davetinden dolayı teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Günümüz dünyasında dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunun altını çizen Prof. Dr. Karabulut; kurulan eski sistemlerin demode olması, küreselleşme ve rekabetin artması, öğrenci profilinin zaman içinde değişmesi, yükseköğretime olan talebin artması ve üniversitelerin "uluslararasılaşma" yoluna gitmesi ile birlikte, "Dijital Dönüşüm"ün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de yer alan üniversitelerin de birinci önceliği haline geldiğini vurguladı. Projenin temel amacının, Türk üniversiteleri olarak dijital dünyaya ayak uydurmak olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Karabulut; "Dijital Dönüşüm, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Dijital Dönüşüm Ofisi'nin kurulmasının akabinde, Teknolojinin sunduğu yeni imkanları en iyi şekilde kullanmayı amaçlayan, vizyonel projelere imza atan Yeni YÖK'ün Dijital Dönüşüm Projesi ile farklı bir boyuta ulaşmıştır. Bu kapsamında; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Munzur Üniversitesi'nin pilot üniversite olarak seçildi." dedi. Pilot üniversitelerde görev yapan, 847 Araştırma Görevlisi, 870 Öğretim Görevlisi, 1095 Öğretim Üyesi, 155 Doçent ve 138 Profesör unvanına sahip toplam 3112 öğretim elemanının çevrim içi ortamda eğitim gördüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, altı hafta süren program sonrasında yetmiş puan alanların başarılı sayıldığını ve toplam başarının şimdilik %63 oranında olduğunu ifade etti. Pilot üniversitelerde "dijital okur-yazarlık" dersinin 1. sınıflarda okuyan öğrenciler tarafından 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi itibariyle alınmasının zorunlu kılındığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Karabulut, en geç iki yıl içinde Türkiye'de yer alan çoğu üniversitenin dijital dönüşüm sürecine dahil olacağını düşündüğünü ifade etti. - AĞRI

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