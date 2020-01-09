AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Demir ve Çintimar'ı misafir etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Demir ve Çintimar'ı misafir etti - Son Dakika

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Demir ve Çintimar'ı misafir etti

6 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ı misafir etti.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Demir ve Çintimar'ı misafir etti, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ı misafir etti.


Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a nezaket ziyaretinde bulunan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Demir ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, Prof. Dr. Karabulut'un yürüttüğü çalışmalar ile üniversiteyi fiziki, sosyal ve kültürel olarak bölgenin önemli eğitim kurumlarından biri yaptığını söyledi.


Prof. Dr. Karabulut, üniversitenin yapılaşma, akademik, idari ve öğrenci sayısındaki yoğunluk ile geleceğe emin adımlarla ilerlerken bir yandan da kentin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğini belirtti. - AĞRI

Fatih Çintimar, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:11 Kaynak: İHA
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