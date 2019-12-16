AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar'ı misafir etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar'ı misafir etti - Son Dakika

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar'ı misafir etti

6 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar'ı misafir etti.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar'ı misafir etti, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar'ı misafir etti.


AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'a nezaket ziyaretinde bulunan Diyanet-Sen Genel Başkanı Bayraktutar, üniversitenin fiziki, sosyal, kültürel gelişimini kısa zamanda tamamlayarak başarılı adımlarla geleceğe yürüyor olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.


Prof. Dr. Karabulut, Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli şehirlerinden olan Ağrı'da yer alan AİÇÜ'nün her alanda gelişimini ve değişimini artırarak devam ettirdiğini ifade etti. - AĞRI

Mehmet Bayraktutar, Diyanet Sen, Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Shane Larkin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Nepalli ev çalışanı "Şiddet görüyorum" diyerek şikayetçi oldu, işveren iddiaları yalanladı! DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL Meltem Şarkışlalı'nın Ahtapot Zayıflama Yöntemi ile tek seansta 13 santime kadar incelmek mümkün!

Son Dakika Haberleri
20:06 FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında son savunmalar alınıyor - Son Dakika
20:04 Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon - Son Dakika
20:03 Safranbolu'da öğrenciler en güzel yöresel yemeği yapmak için yarıştı - Son Dakika
20:02 İran: İsrail rejimini tanımıyoruz - Son Dakika
20:02 ABD'den Güney Sudanlı iki bakana yaptırım - Son Dakika
19:21 Zonguldak takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
19:07 DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 20:11:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar'ı misafir etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]