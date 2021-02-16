AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, ETÜ heyetini misafir etti - Son Dakika

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları ve ETÜ Genel Sekreteri, Prof. Dr. Karabulut'a yeni görevinde başarılar diledi.

AİÇÜ Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u tebrik eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Prof. Dr. Birol Sosyal ve Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ile Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim, yürüttüğü çalışmalarla Üniversiteyi ileri noktalara taşıyan Prof. Dr. Karabulut'a başarılarının devamını diledi.

Prof. Dr. Çakmak ile yönetim kuruluna ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Karabulut, iki üniversite arasındaki işbirliğini daha da ileri noktaya taşıyacaklarını söyledi. - AĞRI