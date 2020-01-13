AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, "KÜSİ ile ülkemizin hedeflerine katkı sağlanacak" - Son Dakika
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AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, "KÜSİ ile ülkemizin hedeflerine katkı sağlanacak"

6 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, ülkemizin bilim alanında geleceğe emin adımlarla yürüyüşünde kamu, üniversite ve sanayi işbirliğinin hayati önemde olduğunu söyledi.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut,

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, ülkemizin bilim alanında geleceğe emin adımlarla yürüyüşünde kamu, üniversite ve sanayi işbirliğinin hayati önemde olduğunu söyledi.


Prof. Dr. Karabulut, Ağrı Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat İBİK, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi ve KÜSİ Ağrı Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Şekip Yazgan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdür Vekili Abdulmelik Taşkın, Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gıyas Güven ile SERKA Ağrı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Ceren Avcil'i misafir etti.


KÜSİ üyeleri tarafından gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan Türkiye Kamu, Üniversite, Sanayi İşbirliği Strateji ve Eylem Planı kapsamında 2020 yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.


Üniversite sanayi işbirliğinin Ağrı'ya ve bölgeye önemli bir soluk getireceğini belirten Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, geleceğe emin adımlarla yürüyen ülkemizin hedefleri doğrultusunda, üniversite bünyesindeki Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Teknoloji Transfer Ofisi ve diğer bilimsel altyapı ve potansiyeli sanayiye aktarmayı, böylelikle üniversite-sanayi işbirliği sonucunda ülkemizin ve özellikle şehrimizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi. - AĞRI

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:49 Kaynak: İHA
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