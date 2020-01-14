AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, MÜSİAD heyetini kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, MÜSİAD heyetini kabul etti - Son Dakika

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, MÜSİAD heyetini kabul etti

6 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, MÜSİAD Ağrı İl Başkanı Serkan Öner ile üyelerini misafir etti.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, MÜSİAD heyetini kabul etti, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, MÜSİAD Ağrı İl Başkanı Serkan Öner ile üyelerini misafir etti.


Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ağrı İl Başkanı Serkan Öner ile üyeler, Prof. Dr. Abduhalik Karabulut'a nezaket ziyaretinde bulundu.


Ziyarette Üniversite ile iş dünyası ilişkileri, Ağrı için gelecekte neler yapılması gerektiği konularında istişarede bulunuldu. Üniversite ile sanayici ilişkilerinin ele alındığı ziyarette Prof. Dr. Karabulut, ayrıca Üniversite bünyesinde bulunan Teknoloji Transfer Ofisi hakkında bilgi verdi. Teknoloji Transfer Ofisinin çok önemli bir adım olduğunu belirten MÜSİAD üyeleri, Ağrı sanayisinin gelişmesi için elzem bir adım atıldığının altını çizerek Prof. Dr. Karabulut'a teşekkürlerini sundu. - AĞRI

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:52 Kaynak: İHA
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