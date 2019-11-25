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AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut: "Öğretmen, temiz ruhlara şekil veren sanatkardır"

6 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, kendisine teslim edilen aydınlık ve temiz ruhlara sanatkar titizliği ile şekil veren tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladığını belirtti.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, kendisine teslim edilen aydınlık ve temiz ruhlara sanatkar titizliği ile şekil veren tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladığını belirtti.


AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonunda Eğitim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programına Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melik Bülbül, kurum müdürleri, akademisyenler, öğretmenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.


Törende konuşan Prof. Dr. Karabulut, bir yaşam biçimi olduğu için sıradan bir meslek olmayan öğretmenliğin, insanlık tarihinin en önemli ve ölümsüz mesleği olduğunu söyledi.


Prof. Dr. Karabulut, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir" ifadesi ile insanlara geçmişi öğretirken geleceği de kurmalarında yardımcı olan öğretmenlerin, toplumun kendilerine emanet ettiği temiz ruhlu çocuklara şekil veren bir ruh sanatkarı olduklarını kaydetti.


Program Vali Elban'ın, Rektör Prof. Dr. Karabulat'a tüm akademisyen ve öğretmenleri temsilen çiçek takdimi sonrası Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı akademisyen ve öğrencilerinin verdiği müzik dinletisiyle sona erdi. - AĞRI

Rektör, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:38 Kaynak: İHA
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